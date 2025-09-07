Menu
La Top 7 della settimana (#36 | 2025)

Eulalia Cambria

7. La fine dell’estate (e non solo) per i Tame Impala

Nuova uscita per la band di Kevin Parker, secondo singolo che anticipa l’album Deadbeat, la cui release è attesa il 17 ottobre. Il brano “Loser” è accompagnato da un videoclip che vede come protagonista Joe Djo Keery, attore noto per la sua partecipazione alla serie Stranger Things. Più breve e “canonico” rispetto al precedente “The End Of Summer”, di impianto marcatamente elettronico.

6. Un nuovo singolo degli Ash

Sonorità jangly e smithsiane per ”Which One Do You Want”, nuovo singolo anticipatore dell’abum Ad Astra in uscita ad ottobre, preceduto anche dai brani “Give Me Back My World” e “Jump in the Line” (cover di Harry Belafonte). Notizia freschissima è anche la pubblicazione in contempornaea di “Fun People” che vede la partecipazione di Grahm Coxon dei Blur!

5. David Byrne – Who Is the Sky?

Una delle cose più belle al giorno d’oggi è avere la possibilità di ascoltare nuova musica prodotta dalla mente visionaria di David Byrne. L’ultimo album, American Utopia, uscito nel 2018, era una riflessione sull’America di oggi e da allora l’ex Talking Heads ha abbracciato l’idea di creare un disco aperto a apporti diversi: dal collettivo newyorkese Ghost Train Orchestra a ospiti e amici come St. Vincent e Hayley Williams dei Paramore e Tom Skinner (The Smile). Il risultato è un album gioioso e ballabile, arricchito dai videoclip psichedelici e colorati realizzati insieme ad artisti diversi.

4. Saint Etienne, nuovo album

Nuovo capitolo per la storica band inglese, che torna con un disco fedele al loro stile pop fatto di elettronica morbida e melodie rétro. I brani alternano momenti dance a atmosfere più malinconiche.

3. Shame – Cutthroat

Annunciato a giugno dal cantante Charlie Steen con tanto di dedica colorita agli ipocriti e ai codardi, Cuttroad è uscito il 5 settembre. Il nuovo lavoro della band londinese conferma il loro post-punk ruvido e diretto. Dopo il tour italiano estivo, in questi giorni sono uscite anche le prossime date, tra cui, nel nostro paese, quella di lunedì 3 novembre a Milano ai Magazzini Generali.

2. Il ritorno dei Suede con un nuovo album

Fuori finalmente anche il nuovo album della storica band britannica. Il decimo lavoro in studio vede Brett Anderson e soci orientarsi verso le sonorità post-punk degli anni ‘80, come si era già potuto notare dai singoli “Disintegrate” e “Dancing With The Europeans”.

1. Big Thief – Double Infinity

Uscito il 5 settembre, Double Infinity è il nome del sesto album del gruppo e il primo realizzato come trio dopo l’uscita del bassista Max Oleartchik. Registrato live in tre settimane nello storico studio Power Station di New York con una schiera di collaboratori (tra cui Laraaji), l’album mescola atmosfere psych-folk, arrangiamenti spontanei e testi che esplorano amore, memoria e trasformazione, e trasportano l’ascoltatore in uno spazio di pura emozione.

,
