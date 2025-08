Nourished by Time è l’artista della cover di agosto 2025

Quella di Nourished by Time sembra musica degli anni ’80 ma appartenente ad un destino temporale alternativo, in cui l’opulenza reaganiana e la spensieratezza di quegli anni lasciano spazio ad una lettura più abrasiva, contorta e disincantata del tempo e delle cose. Oppure semplicemente è una riuscitissima rilettura post-moderna di quei suoni e di quell’estetica così vasta – l’R&B, il soul, l’house – con il curioso paradosso per cui l’eclettico musicista di Baltimora quell’epoca non l’ha mai vissuta davvero.

Ha appena trent’anni infatti Marcus Brown, il producer che nel 2019 ha dato vita al progetto Nourished by Time, e che con l’uscita del prossimo lavoro “The Passionate Ones” (XL Recordings), per il quale si è guadagnato la cover del nostro mese di agosto, è destinato a fare il grande salto – i più attenti avranno notato il suo nome tra quelli già annunciati per la prossima edizione del C2C, e anche questo qualcosa vorrà pur dire.

Ma a parte queste mere questioni di curriculum, a convincerci sono state tutte le recenti pubblicazioni dell’artista, tra tutti l’LP d’esordio “Erotic Probiotic 2” del 2023 e l’EP “Catching Chickens” dell’anno seguente, che contengono pezzoni sospesi nel tempo come questo, questo e questo.

Con l’uscita di “The Passionate Ones”, prevista per il 22 agosto, non possiamo che aspettarci grandi cose. Anche solo a giudicare dai singoli usciti finora, che mostrano Brown in uno stato di forma davvero smagliante. Giudicate voi stessi.