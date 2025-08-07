Menu

In “White Horses” canta il batterista dei Wolf Alice

Redazione

A poco a poco i Wolf Alice stanno scoprendo il loro nuovo, quarto, album, “THE CLEARING”, in uscita il 22 agosto.

Oggi è la volta di “WHITE HORSES”, l’unico brano del disco in cui il batterista JOEL AMEY diventa voce principale, per poi trasformarsi in un duetto con ELLIE. Il brano è nato da una demo di Joel, ispirata ad alcuni versi annotati sul telefono, durante un inusuale viaggio in auto con sua madre, sua zia e sua sorella. Joel, verso la fine delle registrazioni di “THE CLEARING”, è tornato su quel testo e ha portato lo scheletro del brano al resto della band, che insieme ha contribuito a svilupparlo fino a ottenere una canzone in linea con la visione complessiva di “THE CLEARING”.

Joel ha commentato: “Mi sono lasciato ispirare dai brani che stavano dando forma a “The Clearing”, dalle strutture melodiche che stavamo costruendo, dalle parti acustiche, dalle armonie, ma volevo sorreggerle con un ritmo pulsante in stile krautrock”.

Il brano arriva dopo i singoli che hanno anticipato l’album: “Bloom Baby Bloom” e “The Sofa” (basata sul pianoforte e dunque laterale circa la proposta a cui i Wolf Alice ci hanno abituato).

THE CLEARING” sembra davvero un cambio di passo per la band, vedremo se in bene o in male.

Questa la tracklist completa di “THE CLEARING”:

1. Thorns

2. Bloom Baby Bloom

3. Just Two Girls

4. Leaning Against The Wall

5. Passenger Seat

6. Play It Out

7. Bread Butter Tea Sugar

8. Safe in the World

9. Midnight Song

10. White Horses

11. The Sofa

Il concerto in Italia

I Wolf Alice saranno in Italia con un’unica data del loro tourgiovedì 13 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita.

