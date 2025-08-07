Across The World Playlist Summer 2025, on Soundcloud
Redazione
La Across The World Playlist sul profilo Soundcloud di Kalporz è il nostro modo di fornirvi una playlist aggiornata periodicamente con i migliori progetti che ci vengono proposti tramite Groover e che vengono ospitati nella piattaforma streaming di Soundcloud.
Viene aggiornata costantemente e quindi trovate sempre, sia in questo articolo che su Soundcloud, nuovi brani.
Questi sono gli artisti per l’estate 2025, che riepiloga canzoni da Maggio ad oggi.
