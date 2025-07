Il Victorious Festival a Portsmouth: un intero weekend di live nel sud Inghilterra

Le info sul Festival

La tredicesima edizione del Victorious Festival si svolgerà dal 22 al 24 Agosto a Portsmouth, città costiera del sud dell’Inghilterra. Headliner delle tre serate saranno rispettivamente Queens Of The Stone Age, Vampire Weekend e Kings Of Leon. Nel 2024 ha vinto il premio “Major Festival of the Year” che ogni anno viene assegnato in Inghilterra nell’ambito dei The Live Awards. Nel corso degli anni ha ospitato nomi del calibro di Brian Wilson, Manic Street Preachers, Prodigy, New Order e molti altri.

La location

Il Victorious Festival prevede uno stage principale situato nell’area di Southsea Common, un grande parco verde aperto che si estende fino al mare e offre un panorama mozzafiato sul Canale della Manica e sull’Isola di Wight. Tramite il ticket è possibile accedere alle aree storiche del Southsea Castle e del The D-Day Story, museo dedicato allo sbarco in Normandia a cui è devoluto parte del provento. Inoltre, è prevista un’area camping, dove è possibile pernottare nei giorni dell’evento.

La città che lo ospita, Portsmouth, che oltretutto ha dato i natali a Charles Dickens, è un mix affascinante di storia navale e rigenerazione urbana: cantieri, musei marittimi, club alternativi e pub.

Durante il festival, il lungomare si anima tra stand gastronomici, aree vintage e spazi per famiglie, rendendo l’esperienza accessibile e immersiva.

La Line Up

La Line Up ha una forte presenza di artisti e band che hanno cavalcato l’onda del successo tra gli anni ’90 e i primi ’00. Tutte le sere, inoltre, è prevista l’esibizione di un artista di stand up comedy.

Il Victorious Festival 2025 si aprirà venerdì 22 agosto con le esibizioni dei Queens of the Stone Age e di Michael Kiwanuka sul Common Stage, mentre il Castle Stage ospiterà due nomi storici della scena britannica come Madness e The Charlatans. Completano la giornataWunderhorse, The Mary Wallopers, Everything Everything, Jamie Webster, The K’s, Sprints, Ash, Daniel Bedingfield, e Dodgy in versione acustica; insieme a Lime Garden, Grade 2, HotWax, October Drift, Mia Kirkland, She’s in Parties, Florence Road e Dawn Penn.

Sabato 23 sarà la giornata di Vampire Weekend, attesi sul palco principale per la loro unica data festival nel Regno Unito, affiancati da The Last Dinner Party. Il Castle Stage vedrà protagonisti Nelly Furtado e Rizzle Kicks, in un mix tra ritorni pop e suoni più contemporanei. Il sabato sarà arricchito anche da set di Mike Skinner (Beats & Swing headliner) e una lunga serie di band tra cui Travis, Shed Seven, Caity Baser, Public Service Broadcasting, Circa Waves, Scouting for Girls, Kid Kapichi, The Academic, Toploader, Luvcat, FEET, The Guest List, Utah Saints, Betty Boo, The Manatees, Cliffords, The Pill, The Rosadocs e Massaoke.

La chiusura di domenica 24 agosto è affidata ai Kings of Leon, headliner del Common Stage insieme a Bloc Party, mentre sul Castle Stage si alterneranno Gabrielle, The Zutons e Melanie C, in versione DJ, per un gran finale che unisce pop, soul e revival britannico. Si aggiungono infine al cartellone nomi come The Reytons, Palace, Reverend and The Makers, Bradley Simpson, Starsailor, The Waeve, Young Knives, The Cuban Brothers, Jamie Lawson, Overpass, Getdown Services, Don Letts, The Showhawk Duo, Polly Money, Azya, Esme Emerson, Harvey Jay Dodgson e Craig David.

Tutte le info sono reperibili sul sito ufficiale: https://www.victoriousfestival.co.uk/

Le foto sono tratte da visitportsmouth.co. uk