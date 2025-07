Tutto sul nuovo album di EERA, “I’ll stop when I’m done”

Con la pubblicazione del secondo estratto abbiamo tutti gli elementi del nuovo album di EERA, un’artista che seguiamo da vicino perché è una gemma ancora poco conosciuta nel panorama europeo, innanzitutto il titolo che è anche il titolo della canzone ora pubblicata, “I’ll stop when I’m done“.

Segue il primo estratto “Forget Her” di cui vi avevamo parlato a maggio.

I'll stop when I'm done. by EERA

Per il suo terzo album, l’artista norvegese EERA è partita da una ricerca al passato e al femminile:

il titolo infatti è una citazione di Marilyn Monroe — “Non mi fermerò quando sarò stanca, mi fermerò quando avrò finito” — e quindi l’album intreccia il personale e l’intimo con riflessioni più ampie, emergendo come una celebrazione studiata dell’esperienza femminile.

Le prime scintille di ispirazione per l’album sono nate guardando vecchi film in bianco e nero, che hanno spinto EERA ad approfondire le vite delle attrici che vi apparivano. Da Shirley Maclaine in L’appartamento a Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde, l’artista si è sentita attratta da queste icone e ha iniziato a studiarne il lavoro e le biografie: “È stato come se stessi avendo una conversazione con queste donne — un dialogo che mi ha fatto capire molte cose su me stessa.”, ha detto la cantautrice.

Questa ricerca affiora in brani come Honey, do you see me? e I’ll Stop When I’m Done. La title track — ispirata proprio alla citazione di Monroe — inizia con illusioni di grandezza e, alla fine, “si sgretola nel verso ‘Voglio solo trovare qualcuno da amare’”.

È come dirsi di volere una cosa, e poi chiedersi: ma è davvero così?

In uscita il 26 settembre 2025

Prodotto e mixato da Chris Taylor

Masterizzato da Joe LaPorta

Pubblicato da Test Card Recordings con distribuzione Cargo Distribution.