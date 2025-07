“Pure” è il nuovo video di Hesanobody

Hesanobody ha pubblicato il suo nuovo singolo “Pure” (in distribuzione Believe Music Italy), terzo capitolo estratto dal suo debut album in uscita.



Di stanza a Milano, Hesanobody è l’alter ego musicale di Gaetano Dino Chirico, che da anni si muove nella scena underground milanese, con collaborazioni anche con PLASTICA, Fugazza, Suorcristona (produttori per Mahmood, GINEVRA, NAVA, Noemi) e Federico Ferrandina (compositore di colonne sonore, accreditato in ‘Dallas Buyers Club’ e altri show tv di enorme successo quali ‘The Big Bang Theory’ e ‘The Night Of’).



Circa “Pure”, l’artista ha dichiarato: “È il brano che più rappresenta la luce che unisce tutte le canzoni di The Neverending Third Act of a Dream, il mio primo album. Quasi due anni fa sono rimasto abbagliato dalla visione di “Perfect Days” di Wim Wenders e dal concetto di komorebi, la parola giapponese che descrive la luce che filtra tra i rami e le foglie degli alberi, creando giochi di ombre unici e irripetibili, che esistono solo in quell’istante. Spesso siamo troppo distratti, presi da ciò che ci manca o non ci soddisfa, e finiamo per trascurare ciò che di bello ci circonda. “Pure” è un inno al vivere l’attimo, all’apprezzare il presente, rendendolo il momento più perfetto possibile.”

Biografia ufficiale

Hesanobody è il moniker di Gaetano Dino Chirico, compositore, songwriter e producer alt-pop.

Dopo aver militato in alcune band della scena musicale calabrese, debutta come solista nel 2016 con l’energico ed etereo singolo ‘Can You Feel the Sun?’, auto-producendosi e registrando facendo spola tra la sua città adottiva, Milano, e l’LM Recording Studio della sua città natale, Reggio Calabria. Il singolo salta presto all’orecchio di due DJ locali, dando vita ad un paio di irresistibili remix che garantiscono una maggiore diffusione della canzone dentro e fuori i confini nazionali, tanto da ottenere l’attenzione dell’etichetta londinese Street Mission Records, distribuita da [PIAS], che lo ingaggia come suo primo artista.

Più tardi lo stesso anno inizia a lavorare a quella che diventerà una trilogia, cominciando con il suo EP di debutto ‘The Need to Belong’, pubblicato poi a inizio 2017. Rapidamente dopo un anno, nel 2018 espande la sua palette sonora grazie a ‘The Night We Stole the Moonshine’, il suo secondo EP. Al suo interno presenta l’apprezzatissimo singolo ‘Cliché’, ancora una volta in collaborazione con Mark Eckert, producer di base in North Carolina (US). L’EP ottiene premiere su testate del calibro di WIRED Italia (‘Cliché’) e Rockit.it (‘Mourning the Ghost’), con tracce come ‘Night 23’ che godono di ampia copertura sui blog italiani ed internazionali. Nel frattempo nascono delle versioni rielaborate delle canzoni, cominciando con un mix esteso della sopracitata ‘Night 23’ in tempo per Natale, fino ad arrivare ad un intero EP live in acustico dal titolo ‘The Night We Played the Moonshine’, testimonianza dal vivo del suo momento più prolifico sia in studio che in tour e della sua band. Vengono quindi esplorati arrangiamenti più scarni ed essenziali che reimmaginano una serie di canzoni, portandole fuori dai confini del suo abituale suono synth-pop, come già accaduto dopo la pubblicazione dell’EP di debutto, quando Hesanobody si esibisce per Sofar Sounds. È durante il periodo del suo secondo EP che viene inoltre scelto da MTV New Generation come uno degli artisti del mese, a coronamento di un 2018 da ricordare.

Dall’inizio del 2020 si rifugia in studio per lavorare ad un degno successore, nonché capitolo conclusivo di una serie di pubblicazioni che lo hanno portato ad affermarsi come un artista da tenere d’occhio. Le registrazioni hanno di nuovo luogo sia per la città Milano che presso l’LM Recording Studio a Reggio Calabria, con incursioni al Sync Studio di Matera per la sezione d’archi. È qui che il cuore del suono e del concept dietro il nuovo lavoro ‘The Neverending Third Act of a Dream’ inizia a prendere forma.



Il team di produzione include PLASTICA, artista emergente e già membro della band dal vivo, i REMAIN, ancora una volta collaboratori, Fugazza e Suorcristona (produttori per Mahmood, GINEVRA, NAVA, Noemi), Sean Cronin (AINÉ, Karhys), co-autore dei testi e guida spirituale di tutto il processo creativo, e Federico Ferrandina, compositore della musica originale per il film Netflix ‘L’Ultimo Paradiso’, nonché accreditato come compositore nelle colonne sonore di ‘Dallas Buyers Club’ e altri show tv di enorme successo quali ‘The Big Bang Theory’ e ‘The Night Of’. Mentre spera di sfruttare lo slancio acquisito grazie alle precedenti pubblicazioni, torna armato di quello che può essere ampiamente considerato il suo miglior gruppo di canzoni fino ad oggi. Entra in questa nuova era con la solita brama di grandi melodie, citando enormi e variegate influenze per il futuro LP (tra cui U2, David Bowie, Depeche Mode, Radiohead, Kanye West, James Blake, Jai Paul, Frank Ocean e Bon Iver), che nonostante faccia ‘Neverending’ di nome, alla fine ha visto il suo completamento proprio quest’anno e si dimostrerà essere ogni attimo valevole dell’attesa.



