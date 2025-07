Bob Mould si racconta: “La mia vita dopo gli Hüsker Dü”

Conosciuto per il suo lavoro con gli Hüsker Dü, una delle band più importanti e influenti dell’hardcore statunitense degli anni ’80, il cantante e chitarrista Robert Arthur Mould, alias Bob Mould, vanta una discografia che supera i 20 album, tra cui i sei classici incisi con lo storico power trio del Minnesota, due dischi fondamentali e di grande successo con i Sugar negli anni ’90, un disco collaborativo con Richard Morel, e una lunga carriera solista, che ha appena raggiunto il suo 14° capitolo con l’intenso e interessante “Here We Go Crazy” (2025).

Nel suo nuovo album, il sesto insieme al bassista Jason Narducy e al batterista Jon Wurster, il musicista — che compirà 65 anni a ottobre — continua a fare ciò che sa fare meglio: un mix ispirato di punk/hardcore e melodie pop, accompagnate da testi interessanti, che scorrono in modo fluido e naturale lungo 11 brani per circa 30 minuti di ottima musica. Spiccano in particolare la solare title track, le intense “Neanderthal” e “Hard to Get”, la contagiosa “When Your Heart is Broken” e la delicata “Lost or Stolen”.

Nell’intervista che segue, realizzata telefonicamente a fine maggio dopo una serie di concerti negli Stati Uniti, un Mould cordiale e disponibile ha parlato del processo creativo del suo nuovo lavoro e del confronto con i suoi album precedenti. Ha discusso della situazione politica negli USA sotto una nuova amministrazione Trump e di come si sia trovato associato al candidato vicepresidente democratico sconfitto, l’ex governatore del Minnesota Tim Walz, che si è dichiarato fan degli Hüsker Dü. Ha inoltre ricordato la sua (finora) unica visita in Brasile, nel 2013, ha raccontato come il suo precoce inizio come compositore a nove anni influenzi ancora il suo modo di scrivere e ha rivelato quali dischi gli hanno cambiato la vita.

Ho visto le scalette del tuo tour attuale e ho notato che gli ultimi due album costituiscono la maggior parte del repertorio, insieme a brani degli Hüsker Dü. Secondo te è possibile stabilire una connessione tra questi due ultimi dischi e il materiale più vecchio — non solo dal punto di vista sonoro, ma anche rispetto al contesto storico: gli anni ’80 e oggi, con la seconda presidenza Trump e lo stato attuale delle cose?

Beh, penso che tutto suoni come “me”. Quindi sì, hai ragione. Nel tour ci siamo concentrati sui sei album che abbiamo realizzato con questa formazione (ndr: a partire da Silver Age, del 2012). Il resto del set, di solito sei o sette brani, proviene dagli Hüsker Dü, brani che ho scritto per la band. E, per rispondere più direttamente alla tua domanda: se tutto è intenzionalmente politico o orientato in una certa direzione… Ad esempio, Silver Age (2012), Beauty & Ruin (2014), Patch the Sky (2016) e Sunshine Rock (2019) non sono propriamente dischi politici. Sunshine Rock ha qualche elemento in quella direzione, ma nessuno se n’è accorto — quindi è passata liscia. Ma nel 2020, Blue Hearts è stato chiaramente un album di protesta contro l’amministrazione Trump. Ho cercato di creare un’analogia con il primo mandato del governo Reagan, e la marginalizzazione e oppressione che ho avvertito all’inizio degli anni ’80 — emozioni che credo molti condividessero nella scena underground dell’epoca. Quindi sì, questo è un fatto. Invece Here We Go Crazy (2025), il mio nuovo album, non contiene molta protesta esplicita. È un disco più personale, con uno sguardo più osservativo. Dal punto di vista sonoro, penso che qualunque cosa io faccia con una chitarra distorta e il volume alto sia piuttosto riconoscibile (ride). È una risposta lunga alla tua domanda, ma credo renda l’idea.

A proposito del nuovo disco: ha brani potenti, come Blue Hearts, ma quello che mi ha colpito di più è la produzione — suona più “grande”. L’hai registrato a Chicago, all’Electrical Audio Studio (famoso per Steve Albini). Già in fase di scrittura pensavi che questi pezzi avessero bisogno di un suono più “ampio” per rendere giustizia a ciò che volevi esprimere?

Grazie per il complimento sui brani! È curioso, perché in realtà questo disco ha molti meno elementi in gioco. Credo sia un esempio classico di come, con meno strumenti e sovrastrutture sonore, si ottiene un risultato più “grande”. A livello produttivo, è il disco più semplice che io abbia fatto da molto tempo. Meno complesso di Blue Hearts, e sicuramente con meno elementi rispetto a Sunshine Rock, che era pieno di orchestrazioni, sintetizzatori, molte chitarre e grandi amplificatori sovrapposti… In questo nuovo disco ci sono ampli piccoli, normalmente due chitarre alla volta — a volte una terza per l’assolo. E pochissimo materiale sintetico: solo qualche sintetizzatore analogico, ma niente synth digitali. È stata una scelta consapevole, presa già durante la composizione. Di solito faccio dei demo abbastanza elaborati prima di registrare, ma per questo disco li ho fatti molto più essenziali. I miei compagni di band erano un po’ preoccupati per l’avvicinarsi delle registrazioni, mi chiedevano: “Dove sono i demo?” E io rispondevo: “Tranquilli, conoscete già queste canzoni.” Quando poi ho mandato i demo, molto scarni, dieci giorni prima di entrare in studio, li hanno ascoltati e hanno detto: “Eh sì, avevi ragione” (ride). È un disco molto semplice, ha richiesto tempo per essere scritto, ma è molto più asciutto rispetto ai cinque precedenti.

Nella seconda traccia del disco, Neanderthal, parli delle difficoltà della tua infanzia. E nella tua autobiografia (See a Little Light, 2013, scritta con Michael Azerrad), racconti dei singoli che tuo padre portava a casa — Beatles, Monkees ecc. — e di come hai iniziato a scrivere canzoni a soli nove anni. Questo tuo modo diretto e semplice di comporre, come in When Your Heart Is Broken, che è quasi una canzone pop, è ancora legato a quel bambino di nove anni?

Beh, è lì che si è formato il DNA del mio modo di scrivere, capisci? Ascoltando pop anni ’60, musica alla radio AM, ascoltando la Motown. Sì, quel tipo di cose… È come per i libri per bambini: da piccoli leggiamo, ascoltiamo, impariamo — e non abbiamo altro in testa se non ciò che assorbiamo. E queste cose, se accadono presto nella vita, modellano tutto quello che facciamo. Quindi sì, quel tipo di musica ha posto le fondamenta del mio stile di scrittura. E… sto cercando le parole giuste. Penso che tu mi stia chiedendo se ci torno consapevolmente. In realtà è parte di ciò che sono. Forse posso farti un esempio, non da questo disco, ma da un momento in cui ci sono tornato intenzionalmente. In Beauty & Ruin c’è un brano che si chiama I Don’t Know You Anymore. Il riff, la melodia, la struttura — tutto molto semplice, una classica costruzione pop. E quando la canzone arriva a quel punto di caduta rapida e poi lancia una serie di ritornelli fino al fade out, sapevo già che era quello il finale. Ma mi chiedevo: “Come posso renderlo interessante?” Mi è venuto in mente un gruppo pop anni ’60, The Association, con una canzone chiamata Windy. Se torni ad ascoltarla e fai attenzione a come finisce — ripetizione del ritornello con sempre più elementi melodici che si sommano — è esattamente quel tipo di fade out che ho usato. Ho semplicemente impilato le cose, capisci? Quello è un esempio diretto di quando ho detto: “Come posso rendere questo finale interessante? Ah, ricordo quella canzone della mia infanzia con un finale che mi colpì. Torniamoci sopra, analizziamola a fondo e vediamo cosa posso applicare a ciò che sto facendo”. Un esempio letterale della tua domanda.

Recentemente sei stato al centro dell’attenzione politica in Minnesota, tuo stato natale: l’ex governatore Tim Walz, candidato vicepresidente democratico alle ultime elezioni, ha dichiarato pubblicamente di essere un grande fan degli Hüsker Dü. Qual è stata la tua reazione?

Beh, è stata una sorpresa totale. Non mi aspettavo nulla del genere. Sapevo che Walz era un fan della musica — e conosco molte persone nel suo staff — ma non sapevo che fosse così coinvolto. Quando ha fatto quel commento durante il comizio, dicendo che era cresciuto ascoltando gli Hüsker Dü e che avevamo avuto un ruolo importante nella formazione del suo pensiero, è stato molto toccante. Non sono certo il tipo di musicista che cerca questo tipo di attenzioni politiche, ma è stato un onore. Credo che sia importante, soprattutto in questi tempi, riconoscere come l’arte e la musica possano influenzare positivamente la società.

In una recente intervista hai detto che non è ancora arrivato il momento di scrivere un altro libro. Ma se dovessi farlo un giorno, da dove ripartiresti?

(Ride) È una buona domanda. Sai, quando ho scritto See a Little Light, con Michael Azerrad, è stato un periodo molto intenso. Abbiamo lavorato duramente per raccontare una storia onesta, completa, anche se in realtà copre solo una parte della mia vita — si ferma intorno al 2009. Se un giorno decidessi di scrivere un seguito, credo che partirei proprio da lì: dalla rinascita della mia carriera, dalla nuova band, dai sei dischi pubblicati dal 2012 ad oggi, dai tour, dai cambiamenti personali. E ovviamente anche da tutto quello che è successo nel mondo — la pandemia, la politica, le trasformazioni dell’industria musicale. Ci sarebbe molto da raccontare.

C’è un disco, o più di uno, che ti ha cambiato la vita? Che ti ha fatto dire: “Questo è quello che voglio fare”?

Oh, tantissimi. Ma se devo sceglierne uno, direi “Ziggy Stardust” di David Bowie. L’ho scoperto da ragazzino, ed è stato un fulmine a ciel sereno. La voce, le chitarre, il modo in cui tutto si teneva insieme, ma anche quanto fosse diverso da tutto ciò che avevo sentito fino ad allora. Bowie è stato un enorme punto di riferimento. Poi, ovviamente, The Beatles, The Who, Black Sabbath. E più tardi The Ramones, Buzzcocks, Wire. Tutta quella scena punk e post-punk ha avuto un impatto enorme su di me, soprattutto quando ho cominciato a scrivere i primi pezzi per gli Hüsker Dü

Hai qualche consiglio per i giovani che iniziano a scrivere musica oggi?

Direi: ascoltate molto, scrivete tanto, non abbiate paura di sbagliare. Non tutto quello che scrivete sarà buono — e va bene così. A volte da una canzone mediocre si può tirare fuori una grande idea. E soprattutto: suonate dal vivo. Il palco è il posto dove tutto prende forma. E cercate di restare fedeli a voi stessi, anche quando il mondo sembra suggerirvi di cambiare.

intervista di Luiz Mazetto

