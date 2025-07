C2C Festival conferma altri dieci act

Floating Points, Blawan, billy woods, Smerz, Maria Somerville, Los Thuthanaka, Barker, Mechatok, Annahstasia, Kelman Duran. Quello che potrebbe essere il cartellone di un qualsiasi festival è invece l’insieme di altri dieci act appena confermati da C2C Festival. L’edizione 2025 che, come di consueto, si dividerà nelle due venue torinesi del Lingotto, nelle giornate di venerdì e sabato, e, per le giornata di apertura e chiusura di giovedì e domenica, delle OGR di Torino, è prevista quest’anno dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.

Prima della scomparsa del fondatore di Club To Club, Sergio Ricciardone dello scorso marzo cui è dedicata questa ventitreesima edizione, era già stata confermata la presenza di act quali Blood Orange, Four Tet, Model/Actriz. Skee Mask. Ali Sethi & Nicolas Jaar, Djrum Ecco2k, IOSONOUNCANE & Daniela Pes, John Maus, Nourished By Time, Saya Gray, Titanic.

Confermato anche quest’anno in una delle big room lo Stone Island Stage, presentato a ragione un “radical dancefloor” (lo stesso in cui nel 2024, come abbiamo raccontato, la triade di Hessle Audio ha scritto la storia del festival) e pronto a ospitare, all’interno del Lingotto, dieci degli act internazionali annunciati fino ad ora, di cui quattro in esclusiva italiana ed un debutto.

Tra i ritorni in esclusiva italiana, spiccano quello in djset per Sam Shepherd AKA Floating Points, il cui curriculum non ha bisogno di essere ricordato e di un nome che piace molto a Kalporz, come il prolifico guru della scena rap di NYC, billy woods, già presente lo scorso anno proprio sul palco Stone Island e fresco in questo 2025 di un già celebratissimo nuovo album come “GOLLIWOG”. Per la prima volta a C2C Festival, ci sarà un altro guru della techno made in UK come Blawan che sarà a Torino per un live in esclusiva, il dirompente duo psych/noise dal retaggio latino, Los Thuthanaka, nato dalla mente di Chuquimamani-Condori (fka Elysia Crampton) e suo fratello Joshua Chuquimia Crampton che si è fatto notare per l’ineffabile annichilente album omonimo di quest’anno. Sempre in esclusiva un’altra promessa della scena indipendente internazionale come la songwriter californiana Annahstasia di recente al debutto con l’ottimo “Tether” e conosciuta al grande pubblico per esser comparsa nel video di “luther”, la hit di Kendrick Lamar & SZA.

Tornano dopo otto anni a Torino il duo norvegese Smerz di Henriette Motzfeldt e Catharina Stoltenberg, nel tour di “Big City Life”, raffinato esempio di minimalismo art-pop. Sempre in esclusiva per l’Italia, un’altra esordiente che grazie al suo “Luster” uscito su 4AD si è fatta notare per un elegante dreampop dagli echi oscuri e shoegaze, Maria Somerville, Tra le altre conferme Barker, navigato resident del Berghain e co-fondatore di Leisure System, che ha brillato con il recente LP tra abstract techno e IDM “Stockhastic Drift” e l’estroso Emir Timur Tokdemir AKA Mechatok, da tempo collaboratore della triade svedese Drain Gang – Bladee / Yung Lean / Ecco2k, e pronto a esordire su Young con “Wide Awake”. Un altro gradevole ritorno completa questo nuovo annuncio e si tratta dell’artista e dj di origini dominicane Kelman Duran che ha reinventato in senso destrutturato e la scuola dembow/reggaeton della sua terra di origine e due anni fa è stato nominato ai Grammy per il suo contributo in qualità di procducer di “I’M THAT GIRL.” di Beyoncé, opening track di “Renaissance”.

Le prevendite sono, come sempre disponibili su DICE. Di seguito il recap del programma day by day, con le nuove aggiunte.



Giovedì 31 ottobre | OGR TORINO

Daniel Blumberg

Jenny Hval

Kelman Duran

YHWH Nailgun

Venerdì 31 ottobre | LINGOTTO FIERE

Ali Sethi & Nicolas Jaar

Barker

Blood Orange

Djrum

IOSONOUNCANE & Daniela Pes

Isabella Lovestory

Mechatok

Saya Gray

Skee Mask

Titanic (I. LA CATOLICA & MABE FRATTI)

Sabato 1 novembre | LINGOTTO FIERE

A. G. Cook

Annahstasia

Blawan

Ecco2k

Floating Points dj

Florence Sinclair

Four Tet

John Maus

Los Thuthanaka

Malibu

Model/Actriz

Nourished By Time

Domenica 2 novembre | OGR TORINO

billy woods

Maria Somerville

Smerz

+ to be continued