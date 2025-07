Alex G è l’artista della cover di luglio 2025

Alex G ha annunciato un nuovo album a tre anni dall’uscita di “God Save The Animals”.

Il suo decimo LP in studio, “Headlights”, esce il 18 luglio su RCA, segnando il suo debutto ufficiale con una major. Negli ultimi anni Alex G ha realizzato la colonna sonora del film “We’re All Going to the World’s Fair”, uscito l’8 aprile 2022 e di “I Saw the TV Glow di Jane Schoenbrun, distribuito da A24 nel 2024”.

“Headlights” è stato anticipato dal promettente “Afterlife”, accompagnato da un video musicale diretto da Charlotte Rutherford.

L’album di Alex Giannascoli viene presentato come una raccolta di “assurdi colpi di scena e pietre miliari” che attingono alle stesse influenze americane del disco precedente di Alex G.

Alla fine dell’anno, Alex G partirà per un tour nordamericano con il supporto di un’altra artista che seguiamo e apprezziamo da tempo, Nilüfer Yanya.

Alex G è l’artista protagonista della nostra copertina mensile per luglio 2025 sui nostri canali social.