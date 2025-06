Ela Minus al Linecheck Festival: emotività e creatività trionfano

Il Linecheck Music Meeting and Festival di Milano, quest’anno alla sua undicesima edizione, è un

punto di riferimento fondamentale per il mercato musicale italiano ed internazionale, occasione di incontro, confronto, aggiornamento e scoperta di nuovi talenti e nuove tendenze musicali. Il Meeting è un appuntamento imprescindibile del calendario del music business italiano ed europeo: tre

giorni di incontri, matchmaking sessions, showcase, panel e workshop, per esplorare e

riflettere sul panorama presente e futuro dell’industria musicale e sul suo inserimento in un

contesto globale. Siamo stati alla serata warm-up del 5 giugno presso BASE Milano: il programma vedeva in apertura dell’evento Dacota, alter ego della cantautrice italiana Emanuela Luzi, e in seguito la producer e performer originaria di Bogotá Ela Minus, che presentava il nuovo album DÍA uscito lo scorso gennaio per Domino Records.

Dacota