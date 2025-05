The Bug Club: energia punk’n’roll

The Bug Club + Swan Seas, Arci Bellezza, Milano, venerdì 9 maggio 2025

La serata, quasi sold-out, all’Arci Bellezza di Milano vede in apertura i milanesi Swan Seas che con il loro taglio guitar-pop molto british confermano il loro valore anche live dopo l’ottimo esordio “Songs in the Key of Blue” di ormai un anno fa.E’ sempre un piacere vederli live.

Invece quello dei The Bug Club è un concerto potente, non tanto per i volumi assordanti ma per la scarica elettrica che trasmettono. Fin dalla iniziale ‘War Movies’ il duo gallese formato da Sam Willmett (chitarra e voce) e Tilly Harris (basso e voce), accompagnati dal nuovo batterista, ha portato sul palco una performance che riflette perfettamente lo spirito del loro ultimo album “On The Intricate Inner Workings Of The System”, uscito per Sub Pop.

Questa data è stata la riprova che il suono che ha reso il gruppo una delle realtà più fuori schema del panorama alternative britannico è veramente convincente.



La setlist ha mescolato brani del nuovo(imminente) lavoro con pezzi dai due album precedenti con “A Bit Like James Bond” e “We Don’t Care About That” trascinanti più che nella versione da studio come

“Quality Pints”, durante i bis, una scheggia punk fulminante che, nella sua disarmante semplicità, ha lanciato un pogo collettivo che fino a quel momento era solo stato accennato.

Tra i brani in scaletta spiccano la nervosa “Best Looking Strangers in the Cemetery”, una “Four Sisters” travolgente e il groove irresistibile di “My Baby Loves Rock & Roll Music”.

L’intesa tra Sam e Tilly resta il cuore pulsante del progetto: si completano a vicenda con naturalezza, tra sorrisi, battute e scambi di sguardi che danno al concerto una carica contagiosa.

Non c’è nulla di costruito nei The Bug Club: sono quello che vedi, e funzionano proprio per questo.



The Bug Club sanno come incendiare un palco con tre accordi e un’ironia contagiosa.