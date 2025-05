Ritornano i Wolf Alice con “The Clearing”

I Wolf Alice daranno alle stampe il loro quarto album in studio, intitolato The Clearing, il prossimo 29 agosto. Il disco uscirà per la RCA ed è prodotto da Greg Kurstin. Il quartetto inglese nel 2021 aveva pubblicato Blue Weekend, acclamato dalla critica e dal pubblico. Il primo singolo che anticipa il nuovo lavoro si intitola “Bloom Baby Bloom”. Composto a Londra, il progetto è stato interamente registrato a Los Angeles.

“Bloom Baby Bloom” è un synth-pop-rock che nasce dalle melodie e dagli arrangiamenti fascinosi ed eleganti che i Wolf Alice hanno sempre saputo costruire finora. Al centro, però, non ci sono più soltanto gli intrecci incalzanti di chitarre e i dinamici colpi del basso e degli elementi percussivi; la voce è il centro di tutto e le sonorità del gruppo qui virano verso ritmi e soluzioni musicali che rimandano ad affreschi dei Settanta e addirittura agli andamenti del jazz afrocubano. «I wanted a rock song to focus on the performance element of a rock song and sing like Axl Rose, but to be singing a song about being a woman», ha dichiarato, parlando del pezzo, la leader del gruppo Ellie Rowsell. Per il video del brano ha collaborato con la band Colin Solal Cardo, già al lavoro, tra gli altri, con Charli XCX e Robyn. In esso vi sono diversi riferimenti al classico cinematografico di Bob Fosse del 1979 All That Jazz.