Palo Canto, il nuovo video è “Closer to the Sun”

Il duo ungherese dei Palo Canto, che già abbiamo ospitato qui su Kalporz, danno il benvenuto alla primavera con un videoclip girato sull’isola di Fuerteventura. Dopo l’uscita del loro album di debutto lo scorso ottobre—che ha ormai superato il milione di stream—il duo prosegue con il brano Closer to the Sun, in collaborazione con Soma Nóvé.

Circa il video la band ha dichiarato: “Dopo l’uscita del nostro primo album, abbiamo iniziato quasi subito a lavorare su nuove idee. Da ottobre, abbiamo gettato le basi del nostro secondo disco e presenteremo alcune di queste nuove tracce durante i concerti in arrivo. Il racconto visivo è molto importante per noi, quindi quando Closer to the Sun è stato completato, abbiamo capito che meritava un video che ne intensificasse l’atmosfera. È così che abbiamo trascorso due giorni alle Canarie con una troupe fantastica, dando vita a questo nuovo videoclip” .

La canzone è stata masterizzata ancora una volta da Zino Mikorey, ingegnere del suono con base a Berlino (già al lavoro con Thom Yorke, Ry X, Moby, Agnes Obel).