Indi(e)pendenze meets Kalporz – Aprile 2025

Indi(e)pendenze è il format in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 sulla bolognese Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast (via mixcloud).

Con un pizzico di ritardo ripercorriamo il mese di Aprile 2025 filtrato da Kalporz con l’aiuto di Piergiuseppe Lippolis. La scaletta si muove prevalentemente tra indie-rock e elettronica, con le freschissime uscite di Greentea Peng, Antony Szmierek, The Horrors e Perfume Genius e un excursus tra Festival come il Rewire e le sempre accattivanti Top 7.

L’intera scaletta è visionabile in fondo. Buon ascolto!

BDRMM – “Infinity Peaking” (Rock Action, 2025)

Perfume Genius – “Clean Heart” (Matador, 2025)

Greentea Peng – “Nowhere Man” (AWAL Recordings, 2025)

The Horrors – “LA Runaway” (Fiction, 2025)

Antony Szmierek – “The Hitchhiker’s Guide To The Fallacy” (Mushroom Records, 2025)

Hieroglyphic Being – “Awakening From The Daydreams” (Smalltown Supersound, 2025)

Heith – “The Scrollkeeper” (PAN, 2025)

Arssalendo – “Piccolo” (Autoproduzione, 2025)

Maria Somerville – “Violet” (Autoproduzione, 2025)