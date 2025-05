Il ‘vento freddo’ dei Miss Chain and the Broken Heels

Il nuovo videoclip di Miss Chain and the Broken Heels è una bella notizia in una giornata soleggiata (non oggi), anche se parla di un “vento freddo”: “Wild Wind” è tratto da “Storms”, l’ultimo LP della band che abbiamo recensito qui. Un disco che utilizza una miscela di garage rock, pop anni ’60, rhythm and blues e country-pop moderno, il tutto condito da nostalgia e chitarre jangly.

Astrid è cantante e autrice della band, che in merito alla canzone ha dichiarato: “Nell’occhio del tornado tutto è sospeso. Dentro al caos c’è uno strano ordine, tanto ricercato quanto temuto. Lì, nell’apparente equilibrio, si respira noia e si impara a sostare. È lì che nasce la forza motrice che crea e genera vita. Siamo pronti a lasciarci andare?”