“Elderberry Wine” è la nuova, splendida canzone dei Wednesday

Un ritorno in grande stile

I Wednesday continuano a stupire e a emozionare con il classico piglio diretto e tagliente che la voce, l’impeto chitarristico e la scrittura mai banale e ogni volta splendidamente viscerale della leader Karly Hartzman, coadiuvata da un gruppo di musicisti affiatati e di talento, costruiscono nel singolo “Elderberry Wine”, un brano pop divertente e appiccicoso. Centrale nel loro sound è come al solito MJ Lenderman, il cantautore e chitarrista che l’anno scorso ha dato alle stampe il suo album migliore in carriera finora e che è pienamente focalizzato sulla sua carriera solista, a tal punto che ha recentemente dichiarato che non prenderà parte ai futuri tour della band.

La potenza del nuovo brano

Anche in questo nuovo episodio – l’ennesimo, intrigante passo avanti nel percorso del gruppo originario della North Carolina -, il rock melodico della band emerge in tutta la sua potenza e in tutta la sua consueta e piacevole schiettezza. La noiosa ma tranquillizzante routine che rappresenta la vita in una piccola città esplode in tutte le sue contraddizioni: il piatto ma quasi affascinante spleen di questa tipologia di realtà si scontra con la volontà di cambiare in modo totale e radicale la propria esistenza anche a costo di rischiare di perdere questa apparente pace esteriore, che potrebbe evolvere in un lento e delirante discendere verso la depressione e l’isolamento più alienante e tragico.

L’ironico e cinico «But everybody gets along just fine» che descrive con lucidità questa condizione avvolge e destabilizza la zuccherosa e soave progressione melodica del pezzo. La canzone è il primo singolo diffuso dal gruppo dall’uscita del bellissimo Rat Saw God della primavera del 2023 ed è accompagnata da un video girato da Spencer Kelly, che per il gruppo aveva già diretto quello di “Chosen to Deserve”. Pochi giorni fa la band ha anche eseguito il brano dal vivo al Late Show di Stephen Colbert, performance nella quale è presente anche MJ Lenderman.

La foto promozionale in apertura di articolo è di Graham Tolbert.