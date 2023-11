Torna Marika Hackman in una versione più cupa e affascinante

Ci aveva conquistato, la londinese Marika Hackman, sul finire dello scorso decennio con “Any Human Friend”: sembra già una vita fa tra pandemia, guerre e una quotidianità sempre più difficile. Finalmente torna con un nuovo disco, “Big Sigh”, il suo quarto, per la Chrysalis Records.

Voltando le spalle al pop, in un mood più scuro e indie-rock ad ascoltare gli estratti “Hanging”, “Slime” e “No Caffeine” (davvero ottimi), la Hackman lo racconta così: “Big Sigh è l’album più difficile che abbia mai realizzato, con canzoni che parlando di amore e perdita, salute mentale e il tentativo di trovare un equilibrio.” Si tratta di di una nuova pagina nella vita di Marika, un importante tassello della carriera di una musicista che lascia alle spalle i giorni dei suoi vent’anni.



Marika non solo ha suonato ogni strumento nel disco, eccetto gli ottoni e gli archi, ma lo ha anche prodotto, insieme a Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Warpaint) e al collaboratore di lunga data Charlie Andrew. Hackman resta una delle principali autrici della sua generazione, testimoniato dal recente sold out (a pochi minuti dal suo annuncio) del concerto tenutosi il 6 Settembre scorso presso l’ICA di Londra. Va da sè che il suo è il primo grande album in uscita nel 2024, precisamente il 12 Gennaio.

Il video di “No Caffeine” è stato diretto dalla lei stessa e Natàlia Pagès Geli: gustatevelo qui sotto.



Foto di Steve Gullick