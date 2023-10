Kazu, tra NY e l’Isola d’Elba nasce il suo primo album solista

Il sottoscritto ama alla follia Kazu: la voce e polistrumentista dei Blonde Redhead ha annunciato oggi ‘Salty’, il primo brano tratto da ‘Adult Baby’, il disco di debutto solista di Kazu, e quindi si è contenti.

Il primo singolo estratto ce la restituisce avvinta ad un genere figlio della contaminazione elettronica dream-pop dei BR ma in direzione avant-pop. Basti dire che per questo album Kazu ha collaborato con artisti pionieri della scena pop, elettronica, rock e indie, tra cui Ryuichi Sakamoto, Mauro Refosco (Atoms for Peace, Red Hot Chili Peppers, David Byrne) and Ian Chang (Son Lux, Landlady).

Altro motivo di interesse (tutto italiano): attualmente la vita di Kazu è divisa tra New York e l’isola d’Elba, dove l’artista vive da qualche mese e dove è stato girato il video di ‘Salty’.

Distribuita !K7, ‘Adult Baby’ è anche la nuova avventura di Kazu Makino con una propria etichetta dedita alla sperimentazione e alla libertà d’espressione.

(Paolo Bardelli)

11 aprile 2019