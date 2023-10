Bento, guarda in anteprima il nuovo video

“I Need Your Help” è il nuovo singolo del duo pugliese Bento pubblicato il 13 ottobre, come anticipazione del nuovo EP “YΛΗ”, realizzato con il contributo NUOVOIMAIE “Nuove produzioni discografiche 2022-2023”.

“Dietro una sensazione pop, il brano smaschera uno stile industrial, big beat misto al jungle catturando come fosse un thriller con l’obiettivo di sorprendere”, spiega il duo per presentare le sonorità della nuova uscita. “Il videoclip, diretto da Pierfrancesco Marinelli, trasmette frenesia, paura ed ansia. Emozioni forti che vive la protagonista in un’escalation di momenti irreali e assurdi, ma che purtroppo toccano le corde di molti, di chi nella vita di tutti i giorni si nasconde dietro mille alibi”

Eccolo in anteprima su Kalporz.

I Bento sono un duo fondato nel 2019 dalle parti di Brindisi da Francesco Barletta (synth, drum machine e voce) e Umberto Coviello (drum). Al loro fianco Carlo Madaghiele, fonico dei Laboratori Testone di Milano e Claudio Macchitella ai visual.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE, a livello nazionale, sono prossimi alla pubblicazione del loro secondo lavoro nel mese di Dicembre 2023.

All’attivo già quattro singoli usciti nel 2020 e 2021: “UA”, “Moon”, “Forget your Life”, “Follow”, la partecipazione al Genera Festival 2020 e un album in studio, “HEY DREAMERS!” uscito nel 2021.

Sabato 21 ottobre il singolo è stato presentato live dai Bento nella suggestiva cornice di Palazzo Palmieri a Monopoli, in occasione del PhEST – See Beyond the Sea, uno dei più importanti festival internazionali di fotografia e arte per il contest “Music For PhEST Open Call”.