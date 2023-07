Ritorna Mitski con il nuovo singolo “Bug Like an Angel”

Dopo Laurel Hell, uscito nel febbraio dello scorso anno, arriverà presto il nuovo studio album di Mitski, intitolato This Land Is Inhospitable and So Are We, che uscirà per la Dead Oceans il prossimo 15 settembre. L’album conterrà 11 tracce, è stato registrato a Nashville e vede in produzione Patrick Hyland, collaboratore di lunga data di Mitski. Nell’annunciare pochi giorni fa la notizia la cantautrice ha diffuso anche il primo singolo tratto dall’LP che è anche la traccia di apertura del disco medesimo, “Bug Like an Angel”, accompagnato da un affascinante video.

Il brano, un evocativo folk pop accorato e intimistico, tocca temi molto cari a Mitski, come la costruzione di una comunità sociale umana in risposta ai deliri del mondo che ci circonda e le insicurezze che attanagliano l’autrice (e tutti noi): «When I’m bent over / Wishin’ it was over / Makin’ all variety of vows I’ll never keep / I try to remember / The wrath of the devil», recita un passaggio della composizione. Mitski ha citato come punti di riferimento per questo nuovo, ambizioso lavoro le soundtrack degli spaghetti Western e le opere di Arthur Russell, Igor Stravinsky, Scott Walker, Caetano Veloso e Faron Young.