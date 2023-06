“Okay syd, now we fight”, in première il singolo dei kNauff

Kalporz è lieta di ospitare l’anteprima del singolo (e relativo video) di debutto dei kNauff, band bolognese post-punk/post hardcore.

“Okay syd, now we fight” racconta la storia di una persona dipendente da psicofarmaci che prova a liberarsene e si sviluppa affrontando sfide personali e la ricerca di un nuovo equilibrio.

Dopo l’estate il gruppo pubblicherà anche l’album intero (in cui sarà presente naturalmente “Okay syd, now we fight”), registrato dopo un anno passato a perfezionarsi nell’attività live che li ha visti condividere il palco con Uzeda e Futbolìn. L’album sarà sia in digitale che in formato fisico, rilasciato con l’aiuto di un gruppo di etichette italiane formato da Controcanti ᴘʀᴏᴅᴜᴢɪᴏɴɪ, NON MI PIACE*, troppistruzzi, Non Ti Seguo Records e 1a0.

Gli kNauff sono Matteo (basso), Vincenzo (chitarra e voce) e Roberto (batteria) e sono affascinati dall’estetica DIY.

BANDCAMP: https://knauff.bandcamp.com/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/knnnauff/