Cover Maggio 2023: Mandy, Indiana

Vengono da Manchester ma tradiscono questa provenienza. La loro cantante Valentine Caulfield è infatti parigina mentre Scott Fair (chitarra e effettistica), Simon Catling (synth) e Alex Macdougall (batteria) sembrano i figli nascosti dei Cabaret Voltaire o dei This Heat, per la vena sperimentale dei brani e del sound dei Mandy, Indiana, il nostro nome per Maggio 2023.

La band, nata come Gary Indiana, ha già raccolto le lodi della stampa inglese con l’EP d’esordio, “…”, uscito nel 2021 forte del remix di Daniel Avery e di un’esperienza da opener per Idles, Squid e Gilla Band, condividendo in particolare con i dublinesi un’attitudine rumorosa e ipnotica che nelle liriche politicizzate di Caulfield flirta con il rap. In “Pinking Shears” dichiara (in francese) senza mezzi termini, “I no longer want to wake up, when we let humans die, in the Mediterranean Sea”.

Il primo album “I’ve Seen A Way” esce il 19 Maggio per la Fire Talk e riflette il chaos dei nostri tempi tra EDM ballabile, rasoiate noise e percussioni impazzite. Il mix è curato da Daniel Fox degli stessi Gilla Band con Robin Stewart (Giant Swan): fidatevi, i Mandy, Indiana promettono grandi cose.