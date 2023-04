Un album live in arrivo per Iosonouncane e Paolo Angeli

Uscirà il prossimo 9 giugno 2023 per Tanca Records e per AnMa Production “Jalitah”, l’album live di Iosonouncane e Paolo Angeli il cui titolo deriva dal nome di un arcipelago situato nel canale sardo-tusino ed è correlativo oggettivo delle performance stesse contenute nel disco, brani parcellizzati dai quali sorgono improvvisazioni di ogni genere affascinanti e seducenti. Le registrazioni provengono dal tour teatrale che i due hanno tenuto nel 2018, che fu un’immersione straordinaria nell’avanguardia e nel cantautorato nostrano più sinceri e appassionati, una comunione d’intenti alla quale i due autori erano già da tempo abituati, avendo questi collaborato in più fasi delle loro carriere.

In “Jalitah”, testimonianza fedele e accorata di quel tour, la sperimentazione dialoga con la forma canzone attraverso i brillanti e magmatici intrecci che la chitarra preparata di Angeli e la sensibilità poetica di Jacopo Incani producono. Registrato da Azzurra Fragale, il disco, impreziosito dal progetto grafico di Rocco Marchi e dalle foto di Nanni Angeli, documenta un’esperienza sonora e un’intesa musicale vibranti e originali riunendo due delle voci più autorevoli della Sardegna contemporanea.