Il Primavera Sound annuncia i New Order per festeggiare i 40 anni di “Blue Monday”

Proprio oggi ricorrono i 40 anni dalla traccia più famosa e selezionata del progetto nato sulle ceneri dei Joy Division. E il Primavera Sound con un pre-avviso di qualche ora (da cui si intuiva a partire dal font usato il nome più papabile) ha confermato la presenza dei New Order sia a Barcelona (giovedì 1° giugno) che a Madrid (giovedì 8 giugno). Due occasioni per ritrovarsi con una travolgente collezione di inni intergenerazionali: da Blue Monday a Bizarre Love Triangle. Da Temptation a Thieves Like Us. Da The Perfect Kiss to True Faith. Da Love Vigilantes a Your Silent Face… Fino a gemme recenti come Tutti Frutti e Be a Rebel, nelle quali Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham e Tom Chapman continuano a fornire intuizioni melodiche nelle quali mettono tutto loro stessi.



Con questa nuova aggiunta, il Primavera Sound darà vita all’eccezionale formazione dell’autentico “triangolo amoroso synth”: sarà una delle poche occasioni in cui i tre grandi riferimenti del pop elettronico, New Order, Depeche Mode e Pet Shop Boys, suoneranno nello stesso evento. La band di Manchester si esibirà al Parc del Fòrum il 1° giugno e alla Ciudad del Rock di Arganda del Rey l’8 giugno, unendosi alla prima linea della line-up del giovedì, che sarà guidata anche da Blur e Halsey. Un ulteriore incentivo per una line-up gender-balanced e dall’appeal plurale che comprende tra i tantissimi nome in cartellone anche Kendrick Lamar, Rosalía, Calvin Harris, The Moldy Peaches, Le Tigre e Skrillex.

Full festival pass e biglietti giornalieri per il Primavera Sound 2023 a Barcellona e Madrid sono in vendita su DICE.

Per maggiori informazioni: https://www.primaverasound.com/en