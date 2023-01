Kalporz Awards Lettori 2022

Ultima classifica per questo 2022, ed è la vostra: così come l’anno scorso, anche quest’anno i lettori di Kalporz hanno potuto votare tramite social. Dalle prime 64 scelte si sono sfidati gli album prima in “gironcini” da 4, e poi con scontro diretto.

Questo giro i “readers” si sono trovati in linea con la Redazione, dato che ha vinto Rosalía con “Motomami”, segno che c’è sintonia coi lettori sulla nostra linea editoriale, e di ciò ci fa infinitamente piacere.

Rosalía ha superato in finale “Dragon New Warm Mountain I Believe in You” dei Big Thief; entrambi questi dischi avevano gareggiato in semifinale contro Weyes Blood (“And in the Darkness, Hearts Aglow”) e i Jockstrap (“I Love You Jennifer B”). Le prime otto posizioni si completano con Angel Olsen (“Big Time”), Cate Le Bon (“Pompeii”), Caterina Barbieri (“Spirit Exit”) e Sudan Archives (“Natural Brown Prom Queen”).

Gli awards kalporziani vi danno dunque l’appuntamento – come si dice – “al prossimo anno”, che è poi già arrivato.