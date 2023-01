Il 2022 attraverso le cover kalporziane

Oramai abbiamo ripercorso il 2022 in tutte le salse (qui i Kalporz Awards Album, qui le Songs, qui gli Awards Personali) , e sarebbe il caso di passare al 2023, ma fino all’Epifania chetutteleclassificheportavia spendiamo un attimo per focalizzarci sulle nostre copertine di quest’anno. Siccome scegliamo con cura i nostri “cover-artist”, credendo che possano davvero dire qualcosa di contemporaneo, (ri)guardarli in senso complessivo crediamo possa dare una buona fotografia dell’annata musicale, al di là delle charts. Domani “finiamo” il 2022 con i risultati dei Kalporz Awards Lettori.