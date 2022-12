L’agenda dei Live della settimana (#49,2022)

Lunedì 5 Dicembre – LITTLE SIMZ, Fabrique, Milano

Con “Rollin Stone”, Little Simz offre un potente pugno al cuore senza esclusione di colpi, scagliando i suoi rap rapidi come nessun altro e ricordando alla gente perché è una delle artiste più influenti del panorama contemporaneo. Pungente di sacrosanta spavalderia e spinto da una furia controllata a malapena, il pezzo lancia riferimenti a Shibuya e Gucci, agli Awards e a San Paolo, per evidenziare non solo come Simz è arrivata ai vertici ma anche l’energia doverosa per arrivare a certi traguardi: “Mummy handled business / Papa was a rollin stone / I’m a mix a both there ain’t no bitch boy in my bones”. Follow up dei primi due singoli da “Sometimes I Might Be Introvert”, l’epica “Introvert” che apre l’album seguita dall’estasi di “Woman”, “Rollin Stone” è solo l’ennesima conferma per una delle voci più urgenti e importanti che abbiamo oggi. Biglietti su Ticketone.

Martedì 6 Dicembre – PAOLO ANGELI, Spazio Teatro 89, Milano

Da oltre venticinque anni Paolo Angeli spinge la sua “Chitarra Orchestra” al limite delle proprie capacità espressive, partendo dalla Sardegna e dando vita a un ibrido di post-rock e musica contemporanea che suggerisce un ascolto rituale. Le composizioni di “Rade” divengono luoghi utopici di transito, paesaggi onirici abbozzati con la stilografica, aree protette dalla furia della tempesta che riconducono all’illusione del miraggio. Il mare è il magma che unisce le latitudini delle terre emerse, isole musicali sospese tra popolare e contemporaneo, tra pulsazioni balcaniche, adagi desert nord africani, citazioni di Rebetiko e memorie delle avanguardie storiche, reminiscenze flamenche, fraseggi dissonanti e convergenze in squarci di liricità. Biglietti a questo link.

Mercoledì 7 Dicembre – KODE9 + DEENA ABDELWAHED, Dumbo, Bologna

DJ/produttore, artista e scrittore nato a Glasgow, Kode9 ha fondato l’etichetta discografica Hyperdub nel 2004 e nel 2019 la sotto-etichetta Flatlines, dedicata a saggi audio e narrativa sonora. Instancabile animatore della scena artistica internazionale, dal 2017 ha co-curato la serie di eventi mensili Ø di Hyperdub e ha registrato 4 album: “Memories of Future” (2006), “Black Sun” (2010), “Nothing” (2015) ed “Escapology” (2022). Oltre che per la sua label, ha pubblicato brani per Rephlex – l’etichetta di Aphex Twin, Soul Jazz e Rinse e ha remixato per Mr. Fingers, Lee Scratch Perry, Junior Boys, Battles e Dabrye/MF Doom, tra gli altri. Grazie alla selezione musicale che porterà a Bologna avremo un assaggio della sua profonda cultura, trasversale alle forme d’arte. Producer tunisina residente in Francia dal 2016, Deena Abdelwahed si è esibita sul palco di diversi festival ed eventi internazionali come Sonar, Les Dunes Electroniques, CTM Festival, Dekmantel di Amsterdam, per citarne alcuni. Con le sue esplorazioni musicali cerca di recuperare elementi che compongono la musica araba e ne esprimono la diversità. Biglietti su Dice.

Mercoledì 7 Dicembre – FRANCESCO CAVALIERE, Nub Project Space, Pistoia

Nub Project Space – Via Buonfanti, 42 – Pistoia. H. 21.30, Ingresso Libero. Prima e dopo il concerto selezioni musicali a cura di DPK800. Francesco Cavaliere è noto per la sensibilità con cui combina suoni, materiali e spazio. Le sue opere sono capaci di ravvivare gli stati interiori dei suoi ascoltatori in un viaggio immaginativo popolato da presenze effimere, fenomeni generati da vetro, minerali e voci registrate utilizzando tecnologie analogiche e digitali. Presentato per la prima volta al mondo attraverso il nastro “Neverending Somersault”, è autore e interprete dei racconti audio “Gancio Cielo”, pubblicati come LP integrale per l’etichetta Hundebiss. “Il fondamento della musica di Cavaliere deriva dalla prodezza della sua immaginazione, che in giovane età è stata stimolata da un dono, datogli dalla nonna: “In tenera età, mia nonna, che era un’insegnante di musica, mi regalò un registratore a cassette. E siccome ero figlio unico, mi sedevo nella mia stanza da solo e conversavo con il registratore e la mia voce preregistrata. Ho comunicato con lui.” (Spencer Clark)

Mercoledì 7 Dicembre – GAZEBO PENGUINS, Circolo Della Musica, Torino

I Gazebo Penguins, gruppo musicale post-hardcore, esordiscono nel 2008 con l’ep “Invasion”; l’anno successivo esce il primo disco, “The name is not the named”; “Legna” è il primo album cantato in italiano. Dopo due anni passati sui palchi, nel 2013 viene pubblicato in free download e in cd e vinile il terzo album studio, Raudo, che conferma la band come una delle realtà live di spicco della scena alternativa italiana. “Nebbia” esce nel 2017 per To Lose La Track: nove pezzi che portano la band a un livello compositivo superiore, declinando l’emo core arcigno degli esordi in pezzi dagli angoli più smussati, per quanto sempre di grande impatto. Biglietti su Dice. Giovedì 8 Dicembre la band di Correggio suonerà al Locomotiv Club a Bologna.

Venerdì 9 Dicembre – GAZNEVADA, Covo Club, Bologna

Radio’80 20th presenta Gaznevada play Gaznevada! In occasione del ventennale della storica serata wave, Robert Squibb & Chainsaw Sally rileggeranno, sotto forma di livedjset, in chiave elettronica, i brani più iconici del periodo 80/83. La data sarà la prima nazionale del progetto e vedrà il ritorno dei Gaznevada sul palco del Covo dopo oltre 30 anni. Biglietto a 20 euro, prevendita disponibile presso il Disco d’Oro, via Galliera 23

Venerdì 9 Dicembre – NADA SURF, Santeria 31, Milano

I Nada Surf nascono nel 1990 da Matthew Caws e Daniel Lorca , due universitari di New York che una volta laureati fondano un gruppo insieme a un professore arrivando, qualche anno dopo, a concepire la band attuale. Sei anni dopo arriva il primo album “High/Low”, che si rivela una gemma dell’indie-rock nonché un successo clamoroso grazie al singolo “Popular”: ciò permetterà alla band di poter realizzare il suo primo tour europeo. Da qui I Nada Surf continuano a girare il mondo tra tradimenti discografici (l’Elektra li scarica senza ragioni plausibili) che ritarderanno l’uscita del secondo album di ben due anni e l’affetto del pubblico europeo, in particolare quello francese, che continua a crescere gradualmente senza dare segni di cedimento. Nel 2016 esce “You know who you are”: è un’opera adulta e gioviale, che parla di traguardi raggiunti nonostante le comuni difficoltà, di disincanto privo di rancore. L’ultimo disco pubblicato dalla band risale al 2020 e si intitola “Never Not Together”. Biglietti a questo link.

Sabato 10 Dicembre – ANTARES + CLOVER, Sidro Club, Savignano sul Rubicone (FC)

Tafuzzy Records è lieta di presentare una doppietta di band da urlo: gli Antares, Hard rock’n roll senza precedenti (penali) da Pian di Meleto, tour in tutta Europa, un tiro pazzesco; i Clover, dal fosso del Bufigno suonano con un impronta sonora più unica che rara. Power-duo sludge/hard/rock dedito a una violenza da cattivi dei cartoni animati! Ingresso Gratuito e Djset a cura di SLACK!