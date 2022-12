Best Songs 2022 | Kalporz Awards

Come l’anno scorso il titolo di “miglior canzone dell’anno” va all’artista che è arrivata 2a negli album, e la prima nei dischi finisce 2a nelle canzoni. Che sia una sorta di “regola”? Dopo aver dunque eletto i migliori 20 album del 2022, e come intermezzo nella pubblicazione degli “awards personali” di ciascun scribacchino, arriva anche la Top 10 Songs 2022 per Kalporz. Due Awards che hanno in ogni caso continuità, visto che 8 artisti su 10 sono presenti sia qui sia nei Best Albums (le uniche “new entry” qui sono le Wet Leg e Aoife Nessa Frances). Inoltre ci sentiamo anche coerenti con il riepilogo provvisorio delle “Best Songs 2022 So Far” (pubblicato lo scorso giugno) perché due canzoni sono presenti sia là che qua (“Hentai” di Rosalía e “Angelica” sempre delle Wet Leg).

Le canzoni più belle dell’anno è una categoria che qui a Kalporz abbiamo iniziato a compilare nel 2014 e che è ancora più difficile degli album perché pesca da un campo da gioco molto più ampio, per cui la votazione avviene con una “legge elettorale” a doppio turno, cioè dapprima creiamo la base di votazione e poi si rivota quel “panel”. E se volete passare quasi tre ore in compagnia di buona musica, sotto alla chart troverete la playlist di tutte le canzoni segnalate al 1° turno.

1. Sudan Archives, “Selfish Soul”

2. Rosalía, “Hentai”

3. Beyoncé, “Break My Soul”

4. Beach House, “Superstar”

5. Fontaines D. C., “Bloomsday”

6. Wet Leg, “Angelica”

7. Aoife Nessa Frances, “Emptiness Follows”

8. Lucrecia Dalt, “No tiempo”

9. Yaya Bey, “Keisha”

10. Nilufer Yanya, “Midnight Sun”

