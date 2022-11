È la settimana di Marissa Nadler

Marissa Nadler ha pubblicato un album bellissimo nel 2021, “The Path of the Clouds”, cupo ed epico, e non si è fermata un attimo rilasciando in questo 2022 anche un ep di canzoni scartate dal disco, “The Wrath of the Clouds”.

Sono tre gli appuntamenti live previsti questa settimana con la cantautrice americana: venerdì 18 novembre all’Arci Bellezza di Milano, sabato 19 novembre alla Chiesa Valdese di Roma per Unplugged in Monti e domenica 20 al Freakout di Bologna.

In apertura Innerwoud, progetto one-man-band del contrabbassista e compositore belga Pieter-Jan Van Assche. La sua musica è spesso definita ambient, drone e neoclassica. Le melodie sono costruite dal vivo l’uno sull’altro, sovrapponendo diverse trame e suoni prodotti dal contrabbasso. In questo autunno 2022 ha pubblicato il suo secondo album “Furie”, su etichetta Consouling Sounds.

foto in home di Chiara Viola Donati