Ritorna Rina Sawayama con il secondo album “Hold the Girl”

A più di due anni di distanza dal sul debut album Sawayama, l’artista nipponico-britannica Rina Sawayama ritorna con il suo secondo LP in studio. Si intitola Hold the Girl e viene pubblicato dalla Dirty Hit. Alla produzione ci sono Clarence Clarity, Nate Company, Bram Inscore e Nicole Morier.

In questi due anni abbondanti Rina Sawayama non si è praticamente mai fermata. Il suo acido electro-pop influenzato dalla musica dance e dall’R&B ha incrociato le traiettorie di Charli XCX proprio quest’anno, per il brano “Beg for You”, singolo contenuto nell’LP Crash dell’artista britannica del quale è stato girato anche un video. Hold the Girl è stato anticipato dagli interessanti singoli “This Hell” e “Catch Me in the Air” cui si sono aggiunti “Hold the Girl” e “Phantom”. I video di “This Hell” e di “Hold the Girl” sono stati diretti da Ali Kurr. Solo qualche giorno fa, il 12 settembre, è uscito il singolo “Hurricanes”.