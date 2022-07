[Première] Fare a pezzi una torta come Sleap-e nel videoclip di “Bye”

“Bye” è il nuovo singolo di Sleap-e tratto dall’album “Pouty Lips“, uscito per WWNBB Collective lo scorso 13 maggio. Il videoclip, fuori il 1° luglio, è diretto, scritto ed editato, oltre che dalla stessa Asia Martina Morabito, da Emanuele D’Avoli e C.W.P.

Grazie alla collaborazione con Maicol Guidetti, il progettto della cantautrice ha perfezionato l’attenzione rivolta all’aspetto grafico e visivo; dai collage, che già Asia realizzava, ad artwork con un’estetica vintage, naif e colorata, ispirata al linguaggio delle locandine cinematografiche e delle riviste, che rispecchia il carattere diretto e spontaneo, ma anche intimo, della sua scrittura.

Per il videoclip di “Bye“ troviamo Asia di fronte a una torta, mentre si cosparge le braccia e il volto di soffice panna montata. Il brano è un crescendo dove la voce energica e musicalissima dell’artista si inserisce in una composizione armonica in cui determinante il contribuito dei musicisti che la accompagnano (Luca Gruppioni al basso, Francesci Bonora alla Batteria, Jacopo Finelli al Sax, Natan Dall’Aglio alla tromba).

“Pouty Lips” è un album in cui, usando le parole di Asia:

“Le canzoni subiscono interessanti cambiamenti di dinamica: alcune più tetre, altre invece più soleggiate, rappresentano un alternarsi continuo di sogno e incubo, atmosfere solitarie, ispirati cambiamenti d’umore, allucinazioni sublimi e duri momenti di consapevolezza“.

“Bye” rappresenta nel disco il punto focale in cui l’energia e la tensione esplodono e l’artista riesce a liberare i conflitti interiori attraverso un gesto istintivo e infantile, come quello appunto di fare a pezzi una torta. Tra soul e R&b (come avevano scritto parlando dell’album per la rubrica It-Alien), “Pouty Lips” è tra i più interessanti esordi italiani degli ultimi mesi.

Ricordiamo infine che ci saranno molte occasioni per vedere Sleap-e dal vivo quest’estate: sabato 2 Luglio a Firenze, Il Fiorino sull’Arno; venerdì 8 Luglio a Monfalcone (GO), Moka Festival; venerdì 5 Agosto a Osimo (AN), New Evo Festival; venerdì 19 Agosto a Riccione per il Tafuzzy Days; mercoledì 7 Settembre a Torino all’Hiroshima Sound Garden e venerdì 9 Settembre a Bologna al Montagnola Republic.

(Eulalia Cambria)