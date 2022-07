Il grande festival diffuso di ROBOT, tutti i nomi e le date

Torna anche quest’anno ROBOT, uno dei festival italiani che più amiamo e di cui siamo felicemente partner anche quest’anno.

Dal 5 all’8 Ottobre Bologna sarà protagonista italiana della scena elettronica contemporanea internazionale, con tantissimi act di primo livello che si esibiranno in vari spazi che hanno ospitato durante gli anni le precedenti edizioni di ROBOT.

Un vero e proprio festival diffuso che spinge i fruitori a un’esperienza collettiva vivendo cinque diverse location del capoluogo emiliano: Palazzo Re Enzo, TPO, DumBO, Accademia di Belle Arti e Oratorio San Filippo Neri.

“La volontà precisa di questa edizione di ROBOT è rimettere la musica al centro – racconta Marco

Ligurgo, direttore artistico del festival –, lasciando che si riappropri appieno dei suoi spazi e del

suo pubblico dopo le limitazioni degli ultimi due anni. Da qui, nasce una ricerca artistica

comprendente un pluralismo espressivo proveniente da ogni angolo del globo, capace di

affascinare gli appassionati e di far vivere un’esperienza unica a chiunque abbia voglia di divertirsi

ed abbandonarsi alle sensazioni dell’arte e della musica”

Protagonisti della tredicesima edizione del festival, che vede il suo ritorno alla normalità dopo la versione estiva e ‘sperimentale’ dello scorso anno per le restrizioni COVID vigenti, un parterre di ospiti italiani e internazionali di primo ordine: dalla ricerca di Caterina Barbieri, Ben Frost e Lyra Pramuk; ai set di Skee Mask b2b Zenker Brothers e TVSI b2b object blue e Piezo; al ritorno di grandi nomi come il duo Miss Kittin & THE HACKER agli emergenti come la londinese Loraine James e tanti altri, con un cartellone ancora in via di definizione.

Per assicurarsi un posto per questo weekend di grande musica elettronica sono disponibili gli abbonamenti early bird come i biglietti giornalieri; per maggiori informazioni riguardo al festival vi rimandiamo invece al sito ufficiale.