I LIFE a fine Ottobre in Italia per presentare il terzo album “North East Coastal Town”

I LIFE escono allo scoperto annunciando la data di uscita di “North East Coastal Town”, il 19 Agosto per Liquid Label. La band di Hull giunge cosi al terzo album, formato da undici anthem post-punk con toni al vetriolo che parlano di appartenenza e amore per la propria città, proprio come suggerisce il titolo del nuovo album con il chiaro riferimento al centro portuale in cui sono cresciuti i membri del quartetto. Mez Green, voce e leader dei LIFE, racconta: “Hull e tutta l’area circostante sono il nostro DNA. “North East Coastal Town” è la lettera d’amore per la nostra città. L’album è un’ode alla parentela e alla relazione con la sua spina dorsale musicale e lirica che raccoglie temi di amore, desiderio, bellezza, orrore, caos, orgoglio e soprattutto il senso di appartenenza.”

Sono già tre i singoli estratti dal nuovo lavoro: la più recente “Friends Without Names”, magnetica e vicina ai Fontaines D.C. più introspettivi, preceduta dalle incalzanti “Big Moon Lake” e “The Drug” dove notiamo influenze che toccano hardcore e noise rock – come dei METZ albionici – senza dimenticare la new-wave più scura. I LIFE saranno in Italia in autunno per due esclusivi concerti a Milano (sabato 22 Ottobre, Arci Bellezza) e Bologna (domenica 23 Ottobre, Freakout).

Ecco la tracklist del disco:

1. Friends Without Names

2. Big Moon Lake

3. Incomplete

4. Almost Home

5. Duck Egg Blue

6. Shipping Forecast

7. Poison

8. Self Portrait

9. The Drug

10. Our Love Is Growing

11. All You Are

Foto cortesia di Liquid Label