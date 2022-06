[Scoutcloud] LAUNDROMAT, “Combo”: tre minuti meravigliosamente groovedelici

Groove slacker anni novanta e nuance kraut-psichedeliche: “Combo”, ultimo singolo di LAUNDROMAT (aka Toby Hayes, musicista di Brighton), è un brano che colpisce per la sua natura caleidoscopica sonorica ed estetica, a partire dalla copertina super cangiante realizzata da Melissa Santamaría. Complesso ma semplice, nella resa è pop, cattura l’attenzione dell’ascoltatore. Si può parlare di un vortice popdelico in continua evoluzione, a giudicare dalla discografia a nome LAUNDROMAT: tre EP colorati (“Blue”, “Green”, “Red”) di nome e di fatto (nella musica) che verranno raccolti in una compilation,“En Bloc” , il 16 agosto 2022.

(Monica Mazzoli)