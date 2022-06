Ritornano gli Yeah Yeah Yeahs con un nuovo singolo e presto con l’album “Cool It Down”

“Spitting Off the Edge of the World” è la prima canzone originale degli Yeah Yeah Yeahs dall’uscita del loro quarto album, Mosquito, nel lontano 2013. Il singolo, che vede la partecipazione di Perfume Genius, anticipa il nuovo LP, Cool It Down, che cita il titolo di un celebre brano dei Velvet Underground contenuto in Loaded, e uscirà il prossimo 30/09 per la Secretly Canadian. Il singolo è stato anticipato e poi fatto ascoltare presso il Main Drag Music di Brooklyn durante l’ultimo weekend di maggio. Del singolo è stato diffuso anche un bel videoclip, che vede anch’esso la partecipazione di Perfume Genius.

Il gruppo formatosi intorno al 2000 a New York annuncia così un nuovo lavoro in studio a nove anni di distanza dal precedente. Nel dicembre del 2014, più di un anno dopo i loro ultimi concerti insieme, il trio capitanato da Karen O aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa. Nel 2017 la band ricominciò a esibirsi dal vivo, con tournée in quell’anno, nel 2018 e nel 2019. Proprio qualche giorno fa sono tornati sul palco, a tre anni di distanza dall’ultimo concerto, con uno show a Los Angeles. “Spitting Off the Edge of the World” è un pop-rock acido e glitterato che cattura l’ascoltatore sin dai primi secondi, intrappolandolo in un’atmosfera fumosa e alienante che si respira anche nell’ottimo video, diretto da Cody Critcheloe.