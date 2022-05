[IT-alien] Le memorie di Vieri Cervelli Montel

“I [primo]” rappresenta un doppio esordio per la musica italiana: è infatti la prima uscita di Vieri Cervelli Montel, musicista fiorentino già visto sui palchi italiani in apertura all’ultimo tour di IOSONOUNCANE, e di Tanca, sublabel di Trovarobato diretta dal già citato Jacopo Incani.

Composto a partire dal 2018 e pubblicato lo scorso 6 Maggio, “I [primo]” è un concept album di formazione, che a partire dal ricordo del padre dell’autore segue la sua formazione personale e artistica, con un occhio di riguardo all’infanzia e al rapporto maturato coi traumi subiti.

Prodotto da Vieri Cervelli Montel insieme a IOSONOUNCANE e Alessandro Mazzieri, il disco presenta una scaletta di nove brani in cui la qualità delle composizioni e degli arrangiamenti riesce a spiccare, fornendoci un ottimo esempio di come si possa rinnovare con stile (e sobrietà) la forma canzone. Insieme a VCM, i brani sono suonati da Nicholas Remondino (batterie, percussioni, sintetizzatori), Luca Sguera (pianoforte, sintetizzatori) e Alessandro Mazzieri (basso elettrico, contrabbasso, sintetizzatori).

Un ottimo esordio per un autore che, alla sua prima uscita solista, già dimostra di saper intepretare e dominare la canzone in italiano e attraversare stili diversi (da quelli più elettronici come techno e noise, a momenti in cui prevalgono maggiormente certe rimembranze rock) senza mai perdere la credibilità. E anche un grande coraggio e carattere, per debuttare con un concept album invece di una più ‘comoda’ raccolta di canzoni.