Esce oggi “Cruel Country”, il nuovo album dei Wilco

In uscita per la dBpm, Cruel Country è il nuovo lavoro dei Wilco. Si tratta di un doppio album di settantotto minuti registrato live-in-studio e composto da ben ventun tracce. Tre anni dopo Ode to Joy, pubblicato nel 2019, i Wilco ritornano con un album prodotto, come il precedente, da Jeff Tweedy e da Tom Schick, che è una sorta di ritorno alle origini del gruppo, un riabbracciare le sue radici country attraverso un continuo dialogo con esse che intreccia percorsi tradizionali e soluzioni più originali e inaspettate.

Per la prima volta in oltre un decennio i sei membri dei Wilco hanno deciso di registrare i pezzi live-in-studio. L’album è nato nello stesso periodo in cui, durante il primo lockdown causato dalla diffusione del Covid-19, Jeff Tweedy stava registrando il disco solista Love Is the King, pubblicato nell’ottobre del 2020. Anticipato dai singoli “Falling Apart (Right Now)” e “Tired of Taking It Out on You”, Cruel Country è il dodicesimo disco in studio del gruppo.