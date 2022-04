Nuovo album per i Crows, “Beware Believer”

Esce oggi 1 aprile il nuovo album dei Crows, Beware Believer, per la Bad Vibrations Records. Si tratta del secondo disco della band londinese, quartetto post punk dal sound oscuro e nebuloso, e segue a tre anni di distanza il debutto Silver Tongues.

Formatisi nel 2015, i Crows sono diventati, negli ultimi anni, un gruppo particolarmente seguito e apprezzato, inserendosi, oltretutto, in una scena musicale che in UK è estremamente vivace ed energica. La band è salita agli onori della cronaca anche per aver condiviso il palco con IDLES, Wolf Alice, Girl Band, Metz e Protomartyr. Graffiante, abrasivo e scoppiettante, Beware Believer è composto da undici brani ed è stato anticipato dai singoli “Slowly Separate”, “Room 156” e “Garden of England”.