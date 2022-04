La Top 7 della Settimana (#13, 2022)

7. Nigo e Pusha T presentano il video di Hear Me Clearly

Quel camaleonte di Nigo (tra i più affermati designer al mondo e fondatore di BAPE) ci presenta il video del singolo Hear Me Clearly, presente sul suo nuovo disco fresco di uscita “I Know Nigo”, in collaborazione con Pusha T. I Know Nigo vede nei featuring un bel roster di star da Pharrell Willams passando per Tyler, The Creator, Kanye West, A$AP Rocky, Kid Cudi e molti altri.

6. I Silk Sonic apriranno lo show dei Grammys 2022

Anderson Paak e Bruno Mars, con il loro progetto Silk Sonic, sono stati aggiunti come openers per la prossima edizione dei Grammy Awards che si terrà a Las Vegas questo weekend. I due si aggiungono ad un ben nutrito numero di ospiti composto da Billie Eilish, i BTS, Olivia Rodrigo, John Legend e J Balvin.

5. Hans Zimmer torna a vincere l’Oscar dopo 27 anni

La notte degli Oscar, nonostante i meme che già hanno stancato, per ciò che si tratta in questi lidi, ovvero la musica ha una folta raccolta di news. Hans Zimmer si porta a casa la statuetta per la miglior colonna sonora grazie al suo lavoro svolto su Dune di Dennis Villeneuve. Il compositore torna a vincere il premio dell’Academy dopo 27 anni dall’ultima volta, dove a vincere fu il Re Leone.

4. Billie Eilish e Finneas si portano a casa la statuetta per la miglior canzone

I due fratelli prodigio vincono il premio “Best Original Song” con No Time To Die, tratta dall’omonimo film della saga di James Bond.

Hanno avuto modo anche di suonarla davanti al pubblico con Finneas al piano, accompagnato dagli archi.

3. Beyoncé in diretta da Compton nella sua performance alla notte degli Oscar

Beyoncé ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar grazie a “Be Alive”, tratta dal film King Richard, racconto della vita delle sorelle Williams. Anche se è stata Billie Eilish a trionfare, lo show di Queen B in apertura alla cerimonia, eseguita in diretta dal campo da tennis a Comptom, dove Venus e Serena si allenavano da bimbe, è stata, come ormai siamo abituati, un’esibizione magistrale.

2. Questlove vince il premio con Summer of Soul

Il batterista dei The Roots, alla sua prima prova registica, si porta a casa la statuetta con Summer of Soul, uno spaccato documentaristico sull’Harlem Summer Festival del 1969. Il premio gli è stato consegnato da Chris Rock, subito dopo l’evento che ha suscitato il clamore che tutti stiamo vivendo.

1. Addio Taylor Hawkins

Ci lascia prematuramente a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters e gran picchiatore di casse e tamburi.

Non servono troppe menzioni, basta questo video per affrontare l’immenso dispiacere.