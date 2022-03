Le fiamme dei Turnstile e il fallimento degli Strokes al day 1 del Lollapalooza Brasil

Lollapalooza Brasil, 25 marzo 2022, day 1

Ufficialmente, il Covid-19 è stato rilevato in Brasile il 26 febbraio 2020 – si dice che sia arrivato nel paese almeno due mesi prima. Tuttavia, l’OMS ha caratterizzato la distribuzione geografica della malattia come “pandemica” solo l’11 marzo 2020. Cioè, 24 mesi in cui parole come isolamento, maschere, gel alcolico e vaccino sono diventate di uso comune nella nostra vita quotidiana nella società, richiedendo a (quasi) tutti noi di fare uno sforzo enorme affinché la tragedia che ci aspetta sia la meno dannosa possibile – in questo momento abbiamo 658.000 morti confermate, senza contare quelle non dichiarate.

Con la pandemia che continua a portare via la gente, uscire di casa per andare a un mega-evento musicale è ancora molto rischioso, anche se è un rischio apparentemente calcolato (dobbiamo fidarci della scienza e dell’efficacia di tre dosi di vaccino nelle nostre braccia), perché anche l’anima e il cuore e il sistema nervoso hanno bisogno di gioie che solo la musica e gli amici possono darci in questi tempi infelici. Quindi, Lolla Brasil 2022, il primo grande evento nel paese durante la pandemia, è arrivato per mettere di nuovo un sorriso sui nostri volti, così come il desiderio che stiamo arrivando alla fine di questo spaventoso periodo della storia.

In questo primo giorno, Lolla è iniziato molto bene. L’ingresso del pubblico è stato il più organizzato di tutte le edizioni e c’erano molti spazi per mangiare e bere al festival, rendendo più facile per il pubblico rimanere nell’ambiente. La formazione aveva un po’ di tutto. Ma c’è stata anche una pioggia battente che ha battezzato le oltre 100 mila persone presenti per lunghi 10 minuti che è servita a bagnare gli incauti che hanno ignorato i venditori ambulanti sul treno che vendevano impermeabili e garantivano “pioverà, tempesta”.

Il bilancio finale è stato abbastanza positivo, anche se le nostre storie qui sotto iniziano con Detonautas e finiscono con Strokes (risate): non tutto è perfetto. Ma celebrare la vita nel 2022 è qualcosa che tutti dovrebbero fare a un certo punto, quando si sentono sicuri. Al Lollapalooza Brasil 2022, più di 100.000 persone si sono sentite apparentemente al sicuro, e anche se la morte di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters morto a 50 anni in Colombia (la band sarebbe stata l’headliner di venerdì al festival partner di Lollapalooza, Estereo Picnic), è stata una tragedia, lascia anche la sensazione che la vita è breve e dobbiamo sfruttarla al massimo… ed essere felici. Scopri, quindi, come è stato il primo giorno del Lollapalooza Brazil 2022.

Detonautas (BUD – 13:05 – 13:50)

di Marcelo Costa

Il mondo ci gioca degli scherzi difficili da capire, come ad esempio perché artisti con lavori fighi come Roger (Ultraje a Rigor), Marcelo Nova (Camisa de Vênus), Eric Clapton e Van Morrison sono dei bastardi negazionisti e i Detonautas no? Il gruppo di Tico Santa-Cruz produce un pastiche sonoro di varianti rock che potrebbe far bruciare lo stomaco, ma, in questi tempi di illegalità (si riferisce alla situazione brasiliana ndr), si esprimono anche sulle cose con una sobrietà rara nella musica brasiliana. Lo spettacolo al Lolla, tuttavia, ha lasciato da parte gli attacchi al governo Bolsonaro (sarebbe stato bello sentire “Micheque” dal vivo) e si è concentrato su una sessione di auto-aiuto di 45 minuti con Tico che urlava “Dio è amore” (dopo aver detto che l’amore non è nella chiesa o nei sacerdoti), gridando “siamo sopravvissuti” e chiedendo a tutti di abbracciare l’amico accanto, perché questa era una rivoluzione. In onore di Anitta, numero 1 su Spotify in tutto il mondo, Tico ha sfidato la canzone “Envolver”. Il pubblico presente ha cantato i successi in uno spettacolo che è stato brutto, ma dopo 24 mesi chiusi in casa è da considerarsi buono.

Edgar (ADIDAS – 13:05 – 13:50)

Di Janaina Azevedo

Infilato in un abito dell’etichetta newyorkese Vaquera, Edgar ha dato il via al palco Adidas nel primo giorno del Lollapalooza. Agile, schizzato e veloce, Novíssimo Edgar comanda uno spettacolo multimediale, con il grande schermo e la performance sul palco collegati al messaggio politico ad alta tensione dei suoi testi. Quando suona “Plástico”, dal suo EP del 2018 “Ultrasound”, Edgar entra in un grande sacco della spazzatura e vi canta l’intera canzone, racchiusa dall’attore di supporto, una persona in costume con cui interagisce durante tutta la performance. Lo strumentale colpisce forte sul petto, con il batterista Sthe Rodrigues e il DJ Pancho Trackman. Ma è Edgar che attira tutta l’attenzione: tra beat e messaggi anti-sistema, il pubblico ancora sparuto non riusciva a staccare gli occhi dal rapper di Guarulhos. Il meglio è stato lasciato fino alla fine: la dissoluta “Bíblia, Boi e Bala”, che ha chiuso il breve, ma ad alta tensione spettacolo di Novíssimo Edgar.

Turnstile (BUD 14:45 – 15:30)

Di Janaina Azevedo

Di tanto in tanto arriva una band che prende uno stile già classico e ne fa una specie di aggiornamento, con nuovi elementi. È quello che Turnstile ha fatto su “Glow On”, uscito meno di sei mesi fa, e ha portato il groove al centro del ritmo punk. Il mix ha portato la band nelle liste dei migliori dell’anno ed è così che i Turnstile sono saliti sul palco già acclamati, ancora durante il pomeriggio del day 1. Due notti prima avevano già fatto il tutto esaurito in un side-show al Cine Joia. Quelli che avevano sete di uno spettacolo collaterale degli Idles o dei Black Pumas hanno finito ad assumere il folle spettacolo di Turnstile. La band chiede una “ruota punk”: il bassista follemente entusiasta Franz Lyons fa il gesto facendo girare il dito e il pubblico obbedisce.

The Wombats (ONIX – 15:35 – 16:35)

di Marcelo Costa

Cinque minuti per lasciare il palco principale (BUD) e andare al palco Onix è piuttosto ingiusto, e ciò ha penalizzato alcune canzoni (e gambe), ma c’era ancora tempo per ascoltare “This Car Drives All by Itself” e “Lemon to a Knife Fight” prima che lo spettacolo fosse interrotto nel mezzo della quinta canzone (“Kill The Director”) a causa della pioggia che ha colpito il palco dal davanti (il palco di Pabllo, sul lato, è stato meno colpito). È stato un peccato perché il trio è davvero forte dal vivo e lo spettacolo era buono fino a quando non è stato interrotto e, successivamente, cancellato. Ci vediamo la prossima volta.

Pabllo Vittar (ADIDAS – 16:40 – 17:40)

di Renan Guerra

Pabllo Vittar ha dovuto richiamare il pubblico dopo lo spavento portato dalla forte pioggia. E l’ha fatto in un modo molto buono: ha fatto correre la gente nel fango per arrivare al suo palco e ha trasformato il suo spettacolo in una macchina di successo. Le canzoni dei suoi quattro album hanno fatto sì che il pubblico riempisse il palco più piccolo del festival, dimostrando che avrebbe dovuto essere su un palco più grande. Con uno spettacolo fatto di basi elettroniche, la forza era nella figura di Pabllo e del suo corpo di ballo. Canzoni come “Buzina”, “Bandida” e “Rajadão” erano bellissime, ma il pezzo forte era il remix di “Fun Tonight”, che Pabllo ha fatto per Lady Gaga. Per completare il set, dopo aver sollevato il pubblico, è scesa in mezzo alla folla, tenendo una bandiera con il volto di Lula, candidato alla presidenza nel 2022 – tutto questo, tra l’altro, trasmesso in diretta sul canale Multishow.

Marina (ONIX – 17:45 – 18:45)

di Renan Guerra

Marina era l’ex Marina and the Diamonds e nel 2015 aveva cancellato all’ultimo minuto la sua apparizione al Lollapalooza. Tuttavia, oggi si è tolta di dosso quel brutto ricordo e ha mostrato uno spettacolo pop arrotondato, di quelli che soddisfano i fan di diverse fasi dell’artista. Il suo spettacolo comprendeva canzoni dal suo primo album, “The Family Jewels” (2010), al suo più recente, “Ancient Dreams In A Modern Land” (2021). Dopo aver cantato il brano “Man’s World”, dal suo ultimo album, la cantante ha parlato del potere che un concerto pop può avere con canzoni più romantiche e altre più politiche e ha colto l’occasione per gridare un “fuck Putin, fuck Bolsonaro”. Lo spettacolo di Marina è molto coeso e ben messo insieme, ma sembra anche estremamente programmato, comunque funziona molto bene all’interno di uno schema da grande festival ed è stato un sollievo per i fan che la stavano aspettando con ansia.

Caribou (ADIDAS – 18:50 – 19:50)

di Renan Guerra

Sembrava curioso che Caribou suonasse sul palco più piccolo e non su quello della musica elettronica, ma questo dubbio è stato subito fugato non appena è iniziato lo spettacolo dell’artista. A differenza del solito set-up di basi pre-preparate e un artista solista sul palco, Caribou ha portato una band completa e ha trasformato il palco più piccolo in un rave più forte di molti spettacoli elettronici. Tre musicisti si sono alternati sul palco con diversi strumenti per accompagnare l’artista, in una performance che parla della forza di un concerto rock, ma mantiene la stranezza di una performance elettronica. Mescolando canzoni di diversi album e affidandosi a luci intense, Caribou ha mostrato la sua forza, che assume un altro volto sul palco. Certamente uno dei migliori spettacoli del primo giorno.

Machine Gun Kelly (BUD 18:50 – 20:05)

di Janaina Azevedo

Con tutto il rispetto per il pop punk, sono andato allo spettacolo di uno degli headliner di venerdì, Machine Gun Kelly, pronto a parlarne male. Un artista confuso, che fa uno strano mix di rap con il punk, e naviga sull’onda dell’emo revival non mi ha mai convinto. Ma lo spettacolo non è stato del tutto negativo. Essendo fresco della pubblicazione dell’album “Mainstream sellout”, Colson Baker aveva i postumi della sbornia della notte precedente (quando ha fatto uno spettacolo chiuso per gli ospiti di uno degli sponsor del festival) ed era felice di far ascoltare le nuove canzoni. Bravo sul palco e carismatico, MGK corre da una parte all’altra, tiene bene la voce, lancia più volte la chitarra rosa al roadie (che poi va lì e restituisce lo strumento al cantante). Nello spettacolo, le canzoni vengono fuori più pesanti e sporche rispetto alle sonorità pulite, più punk che pop. Anche così, però, alcune chitarre smielate mi hanno ricordato suoni come quelli dei The Calling. Come ho detto, MGK è un po’ confuso. In mezzo a tutto questo, canta un rap. Per quanto sia bravo nelle rime, MGK suona fuori posto: né pesante come il punk, né forte come un buon rapper. Ma al pubblico non importa. È uno spettacolo per salutare gli orfani emo, che cantano soprattutto i successi di “Tickets to My Downfall” che apre lo spettacolo. MGK ha il pubblico, la faccia e la connessione con i tempi in cui viviamo. Può essere tutto, solo che non è particolarmente bravo in niente. Ma lo spettacolo ha funzionato. Punta su di lui.

Doja Cat (ONIX – 20:10 – 21:10)

di Renan Guerra

Doja Cat è per molti una star di TikTok, le sue canzoni sono hit di internet e non sembrano andare molto oltre, tuttavia dal vivo dimostra il contrario. Con una potente band, Doja fa un grande spettacolo, stile rockstar, in cui non obbedisce a coreografie o regole, dimostrando di divertirsi sul palco. I suoi successi più recenti, come “Woman” e “Kiss Me More” hanno fatto scatenare il pubblico, e il grande schermo ha mostrato celebrità come Ludmilla e Bruna Marquezine proprio davanti al palco. Comunque, il pubblico brasiliano chiedeva ancora la presenza di Danny Bond sul palco, cosa che non è accaudto. Per chi non lo sapesse, c’è su TikTok un remix in cui la hit “Say So” è stata mixata con “Tcheca” di Danny, e questa versione è diventata virale a livello internazionale, ma non questa volta l’incontro tra i due artisti non è accaduto.

Strokes (BUD – 21:15 – 22:45)

di Renan Guerra

Nel 2022 sembra un po’ fuori dal nostro spazio-tempo che gli Strokes siano nella lineup. I loro ultimi album non sono nemmeno orribili o odiosi, tuttavia sembra un “back to the future” che abbiamo ancora gli Strokes come headliner di un grande festival. I grandi headliner sono finiti? Non abbiamo artisti più pulsanti da mettere sul palco principale di un grande festival? Sono domande complesse, ma quello che possiamo rispondere ora è che Strokes come headliner è qualcosa di completamente superato. E questo viene risposto sul palco: con uno spettacolo monotono, con pause imbarazzanti e luci scure, gli Strokes non sono riusciti ad affascinare il grande pubblico che si è riunito sul palco principale alla fine della serata. Anche le canzoni più classiche dei loro primi album sembravano ancora anemiche e goffe. Gli Strokes non sono grandi interpreti sul palco e quindi non ci si aspettava un grande spettacolo, ma quello che si è visto è stato comunque più deludente del previsto.

– Janaina Azevedo (www.facebook.com/janaisapunk) è una giornalista e collabora con Scream & Yell dal 2010.

– Marcelo Costa (@screamyell) è editore di Scream & Yell e firma anche Calmantes com Champagne.

– Renan Guerra è un giornalista e scrive per Scream & Yell dal 2014. Fa parte del Podcast Let’s Talk About Music e collabora con Monkeybuzz e Balaclava Magazine.

