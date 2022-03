Parte Kalporz LIVE, chiacchierate in libertà in diretta Twitch e Facebook

Era da un po’ che avevamo la voglia di fare delle dirette in cui si discute di musica, ma da un lato siamo sempre stati un po’ timidi, dall’altro c’è stato pure un periodo in cui le dirette facevano tanto “pandemia” e questa sensazione non aiutava. Ora forse sono entrate più nella normalità delle cose, o almeno ci pare, e torniamo alla carica.

Lunedì 21 marzo alle ore 22 andremo in diretta su Twitch e sul nostro canale Facebook con Kalporz LIVE, le dirette di Kalporz per chiacchierare di musica: non conferenze, non seminari, non monografie, ma semplice condivisione della nostra passione, ovviamente con un tema.

La prima puntata si intitolerà “Spring Vibes” ed è anche vero che l’argomento “primavera” declinato in musica è un po’ “telefonato” ma era necessitato vista la data. Dialogheranno insieme i kalporziani Paolo Bardelli, Eulalia Cambria e Samuele Conficoni, con anche un ospite: Massimo Ghiacci, bassista dei Modena City Ramblers, che ci racconterà un po’ della sua ultima uscita con il suo progetto parallelo La Rosta.