Crash è il quinto album in studio di Charli XCX ed esce oggi per la Atlantic. La pop singer britannica ritorna a due anni di distanza da How I’m Feeling Now, pubblicato nel maggio 2020, a sua volta pubblicato a pochi mesi di distanza dal precedente Charli, uscito nel settembre 2019.

Dell’evoluzione e del percorso artistico di Charli XCX si è ampiamente scritto qui in passato; Crash è un’ulteriore conferma della direzione intrapresa da ormai diversi anni dalla cantante inglese, sempre più orientata entro un discorso power pop patinato e conturbante.

Il disco contiene dodici solidi brani ed è un progetto coerente e convincente, anticipato da diversi singoli, tra i quali “Good Ones”, diffuso nel settembre del 2021, e “New Shapes” con Christine and the Queens e Caroline Polachek, quest’ultimo condiviso a novembre; qualche settimana fa Charli XCX aveva diffuso “Beg for You” (con Rina Sawayama) e “Baby”, pezzi tutti accompagnati da videoclip. In questo momento Charli XCX è in tour negli Stati Uniti e a maggio e a giugno sarà anche in Europa, con una tappa in Italia, al Fabrique di Milano, il 4 giugno, e con la partecipazione al Primavera Sound Festival 2022 di Barcellona.