Club To Club torna a Milano con DJ Python, Physical Therapy, Aya, Lyra Pramuk e Yeule

Club To Club torna insieme a Gucci per due giorni a Milano, come sempre con una line-up internazionale tra avanguardia e clubbing che per l’occasione mette al centro la “ricerca su corpo e voce”. Di scena giovedì 31 marzo al District 272, l’exStriptease di Via Padova, le destrutturazioni: quelle ambient grime con aya che ha esordito con l’ottimo “im hole” su Hyperdub, quelle post-folk con la compositrice americana Lyra Pramuk, quelle reggaeton/dembow in chiave psichedelica di DJ Python e quelle aliene da glitch 5.0 di yeule, artista di Singapore che ha realizzato uno degli album più interessanti di questo primo scorcio di 2022, “Glitch Princess”.

C2CMLN shared by Gucci si chiude il giorno dopo dalla parte opposta di Milano, venerdì 1° aprile all’Apollo, in collaborazione con Disco Diva, Daniele Baldelli, icona della scena afro e del clubbing della Riviera da esportazione, al fianco di uno dei dj americani contemporanei più creativi della scena underground internazionale come Physical Therapy, a cinque anni dalla sua ultima apparizione in Italia proprio in Riviera, per Club Adriatico e a otto dalla sua prima apparizione milanese per Progresso nel 2014.

Il corpo sarà l’oggetto del talk in programma lo stesso giorno, giovedì 31 marzo, alle 18:00 nello Spazio Agorà di Triennale Milano, realizzato in collaborazione con miart. L’evento vedrà in dialogo la fotografa Giovanna Silva e il coreografo Michele Rizzo, due figure che con il loro lavoro offrono delle letture sulla vita notturna, sul ballo come linguaggio, sull’espressione dei corpi. Mentre Silva indaga la radicalità dello spazio delle discoteche e dei club, come attestato dal lavoro ‘Nightswimming: Discotheques from the 1960’s to the Present 2015’, Rizzo esplora il ruolo sociale e il potere catartico della danza nei club, tematiche sulle quali ha sviluppato la trilogia HIGHER xtn. (2018-19), Spacewalk (2017-19) e Deposition (2019).

Dal 17 marzo sarà possibile registrarsi gratuitamente a tutti gli eventi su DICE.FM.

Per altre info vai sul sito di Club To Club.