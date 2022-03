“Broken Equipment” è il secondo album dei Bodega

I Bodega di Ben Hozie e Nikki Belfiglio pubblicano oggi il loro secondo album, Broken Equipment, per la WYR?, a distanza di quattro anni dal debutto Endless Scroll e a tre anni di distanza dall’EP Shiny New Model. Il duo di Brooklyn dà vita a un dance punk affascinante e sensuale in quello che risulta il successore naturale del disco di debutto, con i due autori ancor più sicuri di sé e delle loro creazioni.

Un’ode a New York ma anche una riflessione sulle tecnologie e sul consumismo si dipana qui come nelle uscite precedenti, in piena continuità con la poetica del progetto. Broken Equipment è un disco maturo e dalle tante sfaccettature, un passo avanti nel percorso artistico dei Bodega.