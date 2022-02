[IG Portfolio] Gli Wolf Alice nel loro UK tour di febbraio 2022

Rispolveriamo una nostra rubrica di tempo fa – Instagram Portfolio, “ovvero foto belle, strane o significative degli artisti, tratte dal loro profilo Instagram” – per il tour che i Wolf Alice stanno tenendo in questi giorni nel Regno Unito. Partita a gennaio, la tournée è ripresa dopo una pausa il giorno di S. Valentino da Glasgow, e così come segue: 14.2 Glasgow Barrowland Ballroom | 15.2 Glasgow Barrowland Ballroom | 16.2 Glasgow Barrowland Ballroom | 18.2 London Eventim Apollo | 19.2 London Eventim Apollo | 20.2 London Eventim Apollo | 22.2 Liverpool Uni The Mountford Hall | 23.2 Bristol O2 Academy | 24.2 Plymouth Pavilions. La band ha pubblicato delle belle foto sui suoi canali social, ed era un peccato non darci un occhio.

foto di @vonpip | @luxuriousthomas Tommy Davis