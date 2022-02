Esce oggi “Squeeze”, il nuovo album di SASAMI

Esce oggi per la Domino Squeeze, il secondo album di SASAMI, l’artista losangelina il cui originale mix di pop, rock, country, folk e nu-metal era già stato ampiamente esplorato nel debutto eponimo, pubblicato nel 2019. Le prime due canzoni che hanno anticipato il disco sono state “The Greatest” e “Skin a Rat”, diffuse nell’ottobre del 2021, con la prima che è stata descritta da SASAMI stessa come “about how often the greatest, heaviest feelings we have for someone are in the absence of the realization or reciprocation of that love” e la seconda come “a soundtrack to cathartic release of anger and frustration”. Tre settimane fa è stata poi diffusa “Call Me Home” e due giorni fa è toccato al singolo “Make It Right”, accompagnato anche da un videoclip.

Lo scorso luglio era stato diffuso il video della sua cover di Daniel Johnston “Sorry Entertainer”, mentre per questo 2022 SASAMI ha annunciato un tour che in alcune serate la vedrà anche come atto d’apertura di Mitski e di Japanese Breakfast. Come per il più recente singolo “Make It Right”, anche di “The Greatest” che di “Skin a Rat” sono stati diffusi videoclip.