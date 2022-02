[Coverworld] La voce di Lanegan “cristallizzata” con Martina Topley-Bird

Oggi è una giornata di lutto. Ieri lo è stato ancora di più. Non era pronto nessuno a ricevere la notizia della dipartita di Mark Lanegan, perché – come hanno scritto in tanti – magari ce lo saremmo aspettato tempo fa per cui oggi lo ritenevamo un sopravvissuto, uno che ce l’aveva fatta ad avviarsi a una carriera da crooner maturo, un invincibile.

E si fa fatica a trovare le parole giuste di ricordo, ma in realtà l’occasione del “Coverworld” di oggi calza a pennello per rammentare come Mark fosse uno sciamano, oltre che nelle sue produzioni soliste, anche nelle collaborazioni. E nelle cover.

Oltre ai due album interamente dedicati alle cover, “I’ll Take Care of You” (1999) e “Imitations” (2013), sono tante le occasioni in cui Lanegan si è approcciato a canzoni di altri, a far data da quella “Where Did You Sleep Last Night?” cover del traditional “In The Pines” solitamente attribuito al bluesman Leadbelly, “consegnata” poi nelle mani di Cobain. A proposito si può leggere un bell’articolo su Cover Me che ne riepiloga alcune.

E in uno dei suoi magnifici duetti, nel 2013 Mark Lanegan si è unito a Martina Topley-Bird, una voce femminile alla sua altezza, per rifare una delle canzoni più iconiche degli anni zero, ovvero “Crystalized” degli XX. Pezzo suonato dalle Warpaint, tra l’altro. La versione Lanegan-TopleyBird-Warpaint è piuttosto fedele all’originale, ma la voce di Mark la sposta inevitabilmente in un panorama blues, uno spazio libero in cui cantare la propria malinconia con inevitabile schiettezza e sentimento.

Nonostante in tanti lo ricorderanno per i trascorsi a latere del grunge, in fondo è sempre stato un cantante blues.

Buon passaggio dall’altra parte, Mark.

(Paolo Bardelli)