PJ Harvey, Concerto in Piazza Castello, Ferrara, 6 luglio 2011

La sera dopo il quasi ultraterreno concerto dei National, tocca a PJ Harvey l’onere di cullare il pubblico di Piazza Castello a Ferrara. Live incentrato tutto su “Let England Shake”, suonato interamente in maniera musicalmente rigorosa e fedele. Poche concessioni ai vecchi album: una coinvolgente “Big Exit” da “Stories from the City, Stories from the Sea”, un’invocata “C’mon Billy” (e la qui sotto pubblicata “Down By The Water”) da “To Bring You My Love”, una mozzafiato “The Devil” da “White Chalk” e poco altro, per un’ora e mezza di concerto in totale (non tantissimo, in realtà, un solo encore).

Un’esibizione basata sulla concretezza e sulla perfetta attitudine da front-woman di PJ, rimasta sulla sinistra del palco a molti metri da John Parish, Mick Harvey e Jean-Marc Butty che suonavano invece vicini vicini sulla destra, sornioni e navigati musicisti.

Non una serata da sconvolgimento di emozioni, ma la dimostrazione espressiva altissima di un talento smisurato e di un album, “Let England Shake”, che rimarrà nel tempo.

Setlist:

Let England Shake

The Words That Maketh Murder

C’mon Billy

The Glorious Land

The Devil

The Last Living Rose

Down by the Water

All and Everyone

The Big Guns Called Me Back Again

The Piano

England

Written on the Forehead

In the Dark Places

The Sky Lit Up

Angelene

Pocket Knife

Bitter Branches

On Battleship Hill

The Colour of the Earth

Encore:

Big Exit

Silence

(Paolo Bardelli)

7 luglio 2011