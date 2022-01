Cover Aprile 2016: PJ Harvey

Si apre un aprile ricco di nuove uscite, ma abbiamo deciso di dedicare la quarta copertina del 2016 a una delle artiste che ha accompagnato Kalporz fin dalla sua nascita. PJ Harvey torna il 15 aprile con “The Hope Six Demolition Project”. già anticipato dalla graffiante “The Wheel” e dall’incalzante traccia d’apertura smithiana (nel senso di Patti) “Community Of Hope”. Nono album in studio, arriva a cinque anni di distanza dall’affascinante “Let England Shake”.

Questa è la foto che abbiamo scelto per dedicare a PJ Harvey la nostra cover di aprile, su Facebook, su Twitter e su Google+

1 Apr 2016